『虹プロ』から6年！NiziU、7月1日に初のベストアルバム『Portfolio』リリース決定 | RBB TODAY

ガールズグループNiziUのベストアルバム『Portfolio』のリリースが決定した。

4月26日、所属事務所JYPエンターテインメントによると、来る7月1日、NiziUは1stベストアルバム『Portfolio』をリリースする。同日、最新ビジュアルも公開され、洗練されスタイリッシュな写真が目を引く。

【写真】リマ、食事姿が「可愛すぎる」と話題



2020年、オーディション番組『Nizi Project』で社会現象を巻き起こし、コロナ禍でも幸せいっぱいのエネルギーと存在感で世の中に笑顔と幸せを届けてきたNiziU。6年目を迎え、今もなお進化を続ける彼女たちがこれまで築いてきた自らの歩みを記した作品となる。

本作には、ヒット曲や代表曲を中心に、これまでの活動を彩ってきた作品を網羅した全20曲が収録された。また、ベストアルバムらしく、超豪華な仕様となる。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）NiziU

“ギフトボックス”をコンセプトにした完全生産限定盤には、これまでの活動を振り返るトークやアーティストとしての歩みを深く語るインタビューを収録したBlu-rayに加え、ネックストラップやミニCDキーホルダーなどの豪華グッズ、特別なフォトカードセットなどが付属し、ファン垂涎の内容に。

そして、初回生産限定盤には、成長したNiziUのビジュアルを存分に楽しめるフォト・ブックレットに加え、デイリー衣装のトレーディングカードや証明写真風フォトカードもランダム封入。

ファンクラブ会員限定のWithU盤には、LPサイズジャケットに加え、ユニット曲を収録した2CDの構成となった。さらに、CDでしか聴けないメンバーによるボイスメッセージ「From NiziU」も独占収録された。

なお、NiziUのベストアルバム『Portfolio』は、4月26日10時から予約販売を開始した。

■【写真】「内臓どこ？」マヤ、“極薄ウエスト”公開

■【写真】NiziU、“大先輩”TWICEメンバーとの豪華SHOT

■【写真】マコ、タイトドレスで“圧巻スタイル”