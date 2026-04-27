共演者のスキャンダルで続編が“お蔵入り”危機に…それでも変わらぬ『シグナル』主要俳優の固い絆 | RBB TODAY

多くのドラマファンが待ちわびていた『シグナル』シーズン2の放送が延期中であるなか、女優キム・ヘスと俳優イ・ジェフンの変わらぬ友情が、ファンの無念さを落ち着かせている。作品の公開時期は不透明になったが、2人の固い絆は続いていた。

去る4月26日、キム・ヘスは自身のSNSを通じて、イ・ジェフンが撮影現場に贈ったキッチンカーの前での記念写真を公開した。

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写真のなかのキム・ヘスは、明るい笑顔でポーズを取っており、キッチンカーには「冷たい飲み物でエネルギーを補給して、美味しいクロワッサンたい焼きも味わって、撮影頑張ってください！」という応援のメッセージが添えられ、目を引いた。

キム・ヘスは、これに対し「ありがとうございます」とイ・ジェフンのアカウントをタグ付けして感謝を伝え、2人の心温まる友情にファンも喜んだ。

（写真＝キム・ヘスInstagram）

2人は、2016年に大ヒットしたtvNドラマ『シグナル』で共演して以来、親交を続けてきた。その後、10年ぶりとなる続編『2度目のシグナル』（原題）の撮影まで終えていたが、共演した俳優チョ・ジヌンに関連する議論により、編成が保留となり、公開の可否が不透明な状況に置かれている。

（写真＝tvN）『シグナル』ポスター

左からイ・ジェフン、キム・ヘス、チョ・ジヌン

長年待ちわびた末にシーズン2を期待していたファンが多いだけに、落胆も大きい。そんななかで公開されたキム・ヘスとイ・ジェフンの近況は、「『シグナル』チームは今も固く結ばれている」というメッセージのように伝わり、ファンの心を熱くさせた。

ネットユーザーからは、「『シグナル2』の代わりに、このツーショットだけでも嬉しい」「2人の友情が素敵すぎる」「編成だけ早く確定してほしい」「キム・ヘスは変わらず伝説」といった反応が寄せられている。

なお、キム・ヘスはドラマ『今、不倫が問題じゃありません』（原題）への出演を確定させ、新たな作品の準備に励んでいる。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・ヘス プロフィール

1970年9月5日生まれ。韓国・釜山出身。中学3年生のときにCMモデルをはじめ、1986年に映画デビュー。以降、映画やドラマで数々の賞を受賞。1999年に主演したドラマ『グッキ』は、2006年に日本のNHK-BS2でも放映されたことも。主な出演作にドラマ『オフィスの女王』『シグナル』、映画『10人の泥棒たち』『コインロッカーの女』『修羅の華』『国家が破産する日』『ハイエナ －弁護士たちの生存ゲーム－』など。

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