形がくっきりと…BLACKPINK・ジェニー、“立体＆透け”衣装で浮かび上がったシルエット | RBB TODAY

ガールズグループBLACKPINKのメンバー、ジェニーが粋な衣装に身を包んだ。

去る4月25日、ジェニーは自身のインスタグラムを更新。

【写真】パックリ…ジェニーの立体衣装

キャプションには、英語で「今年の『タイム100』に参加することができて光栄だ。文化と世界を形作る声の持ち主に囲まれて、とても刺激された」という文章を残し、複数枚の写真と動画を投稿した。

公開された写真は、ジェニーが最近開催されたアメリカの雑誌『タイム』が主催する「タイム100ガラ」に出席したときの裏側を捉えたものである。彼女は、同誌が選んだ2026年の世界で最も影響力のある100人、「タイム100」の1人となった。

（写真＝ジェニーInstagram）

写真のなかのジェニーは、立体的な形が特徴的なトップスに、黒色のペンシルスカートを合わせ、独自のスタイルを完成させた。彼女にしか着こなせない衣装で、まさにファッショニスタとしての威厳を見せた。

投稿を目にしたファンからは、「美しすぎる」「ベスト衣装の1つ」「これだよこれ」といった反応が寄せられていた。

なお、ジェニーが空気そのものを変えるタイプのスターとして、『タイム』に評価された。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

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