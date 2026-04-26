全国民の反対する相手が無職に!?結婚控える韓国歌姫、メンバーも心配する婚約者の近況 | RBB TODAY

男女グループ・コヨーテの歌手シンジとの結婚を控えている歌手ムンウォンが、結婚発表後に突如直面した生活苦について困った様子を見せた。

去る4月24日、韓国で放送されたKBS2『新商品発売～コンビニレストラン』に出演したムンウォンは、シンジとの結婚発表後に世間から批判を浴びたことに関して、「（仕事が途絶えてしまい）自分にできることを探して、物流センターや階段掃除の仕事をした」と吐露した。

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続けて、「手をこまねいて、休んでいるわけにはいかなかった」と近況を伝えた。

一緒に出演したシンジも、「コヨーテのメンバーも『ムンウォンは大丈夫か』とすごく心配していた」として、「掃除のアルバイトをしていると話したら、誠実で良い子だと言ってくれた」と付け加えた。

ムンウォンは、一連の議論について、「シンジを応援している方々の心配ゆえのことだと思っている」として、「もっと努力して（良い姿を）お見せするしかない」と淡々とした様子を見せた。

（写真＝シンジInstagram）左からムンウォン、シンジ

シンジもまた、「人に見えるものがすべてではない。私たちが感じているものがある」として、「今も十分に満足しているし、尊敬している」と、結婚相手に対する揺るぎない信頼を口にした。

（写真＝KBS2）左からムンウォン、シンジ

なお、ムンウォンは再婚などの私生活にまつわる問題や、不適切な態度などが取り沙汰され、世論の冷ややかな視線を浴びていた。現在、すでに同棲を始めているシンジとムンウォンは、来る5月2日に結婚式を挙げる予定だ。

◇シンジ プロフィール

1981年11月18日生まれ、本名イ・ジソン。高校生だった1998年12月に、3人組の音楽グループ「コヨーテ」のメンバーとしてデビュー。メインボーカルを務める紅一点。『純情』『出会い』『失恋』『Blue』などのヒット曲を通じて、韓国代表する女性ボーカリストの一人に。2008年7月にはソロデビューも果たした。2025年6月、7歳年下の歌手ムンウォンと結婚すると発表した。

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