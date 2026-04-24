見事なボディライン…IVE・ユジン、“腰元カット”のピチっと衣装で魅了「わぁぁ」「刺激が！」 | RBB TODAY

IVEのユジンが、大胆な衣装で視線を奪った。

ユジンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、ステージ裏でポーズを取るユジンの姿が収められている。腰回りに大胆なカッティングが施されたボディスーツにブラックのボトムスを合わせたホットな衣装を纏い、引き締まったボディラインを披露した。

投稿を見たファンからは「刺激が！」「どこまで美しくなるの」「くびれスゴイ」「わぁぁ」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ユジンInstagram）

なお、ユジンが所属するIVEは、5月27日に日本4thアルバム『LUCID DREAM』をリリースする。さらに6月24日には2度目の東京ドーム公演を控えている。

◇ユジン プロフィール

2003年9月1日生まれ。韓国・大田広域市出身。本名アン・ユジン。身長173cm。2018年に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEとしてデビューした。IZ*ONEのメンバーになる以前は韓国で複数のCMやアーティストのミュージックビデオに出演していた。歌とダンスの実力が高いだけでなく、溌溂としたキャラクターでバラエティもこなしている。現在は6人組ガールズグループIVEでリーダーを務めている。

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