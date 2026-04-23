“1食4万円超”なのに安ワインにすり替え？Netflix出演の韓国系人気シェフのレストランへの暴露が波紋 | RBB TODAY

韓国・ソウルの有名高級レストラン「モス・ソウル（MOSU Seoul）」にて、ヴィンテージワインが誤って提供されたという疑惑が浮上し、波紋を呼んでいる。

同レストランは、Netflix『白と黒のスプーン～料理階級戦争～』シリーズの審査員として、広く知られたシェフのアン・ソンジェが運営しており、今回の論争はネットを中心に急速に拡散された。

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去る4月21日、ネットでは「モスでシャトー・レオヴィル・バルトンのヴィンテージをすり替えられた」というタイトルの暴露が投稿された。作成者A氏は、食事中のワインのペアリング問題を詳細に説明し、レストラン側の対処に疑問を呈した。

A氏の主張によると、高価なワインを注文したが、提供された製品は注文したものとは異なるものだったという。

担当ソムリエは、2005年のワインを持ってきて説明したが、実際のペアリングリストには2000年のものが含まれていた。A氏は食事中、ワインの味と香りが普段知っているものと違う点を不審に思い、確認する過程で誤りに後から気づいた。

問題は、2つのワインには、約10万ウォン（約10万円）の差があるという点と、レストラン側のその後の対応だった。

アン・ソンジェ

A氏は、「ワインの確認をお願いすると、ソムリエはそのときになって初めて『2000年のヴィンテージボトルが1階に下りていた』と話した」と説明した。

さらに、A氏が提供後にワインの撮影を求めると、ソムリエが2000年のボトルを持ってきて置いた点を挙げ、初めから違うワインであることを知っていたのではないかという疑念を抱いた。

A氏は、「ミシュラン2つ星レストランのソムリエがミスをしたという点も疑問だが、謝罪なしに『試飲どうぞ』と応じたことや、その後の対応が非常に残念だ」と吐露した。

現在、この投稿はネット上で大きな注目を集め、ネットユーザーの間で議論が続いている。一部の人々からは、「高いお金を払っているだけに、徹底したサービス管理が必要だ」という批判がある一方で、「レストラン側の公式なコメントが出るまで、中立を保つべきだ」という意見もある。

なお、「モス・ソウル」側は今回の投稿に関連し、まだ公式な立場を表明していない。

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