インナーを大胆露出…aespa・ニンニン、ほぼ素肌ジャケットの“無防備衣装”に悶絶「キャー！」「心臓もたん」 | RBB TODAY

aespaのニンニンが、唯一無二のスタイルで魅了した。

ニンニンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】インナー大胆露出…ニンニンの“無防備衣装”姿

公開された写真には、グレーのジャケットにブラックのボトムスを合わせたコーディネートでクールな表情を浮かべるニンニンの姿が収められている。ジャケットのボタンを外し、黒のインナーを見せる大胆なスタイリングが、彼女特有のアンニュイな色気を漂わせている。

投稿を見たファンからは「本当に美しい」「大胆すぎる」「きゃー」「神スタイル」等のコメントが寄せられている。

（写真＝ニンニンInstagram）

なお、ニンニンが所属するaespaは、4月25・26日に東京ドームで「2026 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」を開催する予定だ。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。

■【写真】布がない…？ニンニン、後ろ姿が衝撃の“大胆衣装”

■【写真】ニンニン、衝撃の“全身びしょ濡れ”！インナー透ける大胆ビジュアル

■【写真】短すぎない…？ニンニン、“超ミニ丈”で太もも全開