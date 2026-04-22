IU、歌手イ・ヒョリとの“不仲説”に終止符！心温まるプレゼントで変わらぬ絆を証明 | RBB TODAY

歌手兼女優のIUが、歌手イ・ヒョリの夫であるイ・サンスンに手土産を渡し、「不仲説」に終止符を打った。

4月21日、YouTubeチャンネル『IDOL RADIO UNIVERSE』に、IUが出演したラジオ番組のビハインド映像が公開された。

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最近、IUはラジオ番組『完璧な一日、イ・サンスンです』（原題）のゲストとして出演し、DJを務めるイ・サンスンと久々に再会した。IUは、2017年に放送されたJTBCの人気バラエティ『ヒョリの民宿』でイ・サンスン&イ・ヒョリ夫妻と共演し、親交を深めた。しかし、その後互いに公の場で言及したり交流したりする姿が見られなかったことから、根拠のない「不仲説」が浮上していた。

（写真提供＝OSEN）イ・ヒョリ、IU

再会した二人は、会うなりハグを交わし、和やかに挨拶を交わした。その際、IUは「姉さん（イ・ヒョリ）と一緒に食べてください」と、手土産の薬菓をイ・サンスンに手渡し、イ・サンスンも「本当に？ ありがとう」と笑顔を見せた。

（写真＝YouTube『IDOL RADIO UNIVERSE』）

また、DJ席に座ったイ・サンスンが「今でも甘いもの食べる？」と、9年前のIUの食習慣を覚えていると明かすと、IUは頷いた。これを受けてイ・サンスンは準備していたチョコレートをIUにプレゼント。これにはIUも感激した様子で、カメラに向かってそのチョコレートを披露した。

これに先立ち、イ・ヒョリは昨年出演したバラエティ番組で「変わらぬ気持ちで私たち夫婦を気にかけてくれる人は多くない。それでも気にかけてくれるのは、ジェイスン＆ホン・ヒョンヒ夫妻、ユ・ジェソク、そしてIUだ」と語り、不仲説を一蹴していた。

なお、IUは現在、韓国MBCで放送中のドラマ『21世紀の大君夫人』で主演を務めている。放送開始からわずか4話で視聴率11％を突破するなど、大きな話題を呼んでいる。

（記事提供＝OSEN）

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。韓国・ソウル出身。2008年にソロ歌手としてデビュー。芸名のIU（アイユー）とは、“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽を通して1つになる」という意味が込められている。韓国の女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優としても並行して活動。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『ホテルデルーナ～月明かりの恋人～』などの作品で主演を務めた。女優業は本名の「イ・ジウン」で行っている。

◇イ・ヒョリ プロフィール

1979年5月10日生まれ。女性アイドルグループ「Fin.K.L.（ピンクル）」のメンバーだったが、2003年からのソロ活動で大ブレイク。“韓国のブリトニー・スピアーズ”と称された。その一方で、交際男性を公表したり、子供時代のイジメ体験を告白したりとエピソードも多数。韓国では「イ・ヒョリ“シンドローム”」なる造語が誕生するほど、絶大な人気を誇る。2013年に実力派ミュージシャンのイ・サンスンと結婚、済州島（チェジュド）に生活拠点を移した。バラエティ番組『ヒョリの民宿』で披露したオーガニックな暮らしぶりが話題を呼んだ。

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