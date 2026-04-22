35歳で亡くなった元サッカー選手カン・ジヨンさんの一周忌、引退後は工場勤務　妻との関係も話題に | RBB TODAY

元プロサッカー選手のカン・ジヨンさんがこの世を去って、1年が経過した。

カン・ジヨンさんは2025年4月22日、35歳で亡くなった。

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死因は公表されておらず、訃報は元サッカー選手ク・ボンサンのSNSを通じて伝えられた。

1989年生まれのカン・ジヨンさんは、2009年のKリーグドラフトで浦項スティーラーズに指名されプロ入り。その後、釜山アイパーク、富川FC、江原FC、仁川ユナイテッドなどで活躍し、2022年に現役生活を終えた。

引退後は化学物質の製造工場に勤務し、一家の大黒柱として生活を支えていた。彼はかつて、あるテレビ番組で「引退を悩んだ際、現実的に考えた。サッカーのコーチになると家族と離れて暮らさなければならないため、別の仕事を始めた」と、家族への深い愛情から異例の転身を決意した理由を明かしていた。

そんなカン・ジヨンさんは亡くなる2ヶ月前の昨年2月、妻とともにバラエティ番組『離婚熟慮キャンプ』に出演。当時、彼は「選手時代は最大1億5000万ウォン（約1500万円）の年俸を受け取っていたが、今は月平均300万ウォン半ば（約30万円強）を稼いでいる」と告白し、注目を集めた。番組では夫婦間の溝や経済的な負担についても率直に語っていた。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）現役時代のカン・ジヨンさん

放送後、関係を修復しようと懸命に努力する姿も見せていたが、出演からわずか2カ月後に伝えられた訃報は、視聴者に大きな衝撃を与えた。その後、故人の出演回や関連動画の大部分は非公開となっている。

当時、番組内で相談役を務めたイ・ホソン教授は「熱く熾烈に生き、そして優しく生きて、惜しまれながら旅立った故人を追悼します。残されたご家族のために祈ります。涙の先に希望があることを。RIP」と綴り、哀悼の意を表した。

浦項スティーラーズなど、故人が所属した各クラブも追悼のメッセージを寄せた。1年が経った今も、カン・ジヨンという名前は、あまりにも突然すぎる別れとともに、多くの人々の記憶に刻まれている。

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