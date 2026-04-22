BLACKPINK・ジス、強制わいせつ疑惑の“実兄”と距離置くなか…主演ドラマのクレジット修正も「制作会社側のミス」 | RBB TODAY

BLACKPINK・ジスの実兄をめぐる私生活論争を受け、Netflixシリーズ『マンスリー彼氏』の制作会社がエンディングクレジットの表記ミスを修正した。

4月21日、『マンスリー彼氏』の制作会社側は本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「作品公開直後の3月初め、作品クレジットにおいて制作会社側のミスにより俳優マネジメント表記に誤りがあることを確認し、これを受けて直ちに修正措置を取った」と公式立場を明らかにした。

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『マンスリー彼氏』のクレジットには、ジスの所属事務所BLISSOOの代表として実兄の名前が記載されていた状況だった。制作会社側は表記ミスを認め、修正した事実を説明した。

これに先立ち、韓国のオンラインコミュニティでは、ある有名ガールズグループメンバーの実兄が女性BJに対する強制わいせつの疑いで現行犯逮捕されたとの疑惑が提起され、注目を集めた。

さらに被疑者の妻が、夫から性暴力や家庭内暴力、虐待を受けたと主張し、あざの残る身体の写真まで公開して波紋が広がった。この過程で、男性がジスの実兄ではないかという推測が浮上し、衝撃を与えた。

（画像＝Netflix）『マンスリー彼氏』ポスター

その後ジスは、法的代理人であるキム・アンド・チャン法律事務所を通じて、「現在提起されている事案は、ジスおよび所属事務所BLISSOOとは全く無関係である」と線を引いた。

また「幼少期に練習生生活を始め、早くから独立して長期間家族と離れて過ごしてきたため、該当人物の私生活について認知または関与できる状況ではない」と関連性を否定した。

特に、個人事務所BLISSOOの“家族経営説”についても、限定的な助言や伝達役を担ったことはあるものの、実際に報酬を受け取ったり意思決定に参加した事実はなく、家族とは無関係に独立して運営されてきたと強調した。

さらにジス側は、実兄に対していかなる金銭的・法的支援も提供しておらず、今後もその予定はなく、いかなる交流や関与も行っていないと強く明らかにした。

（記事提供＝OSEN）

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。2016年8月8日にBLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。

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