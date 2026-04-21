“BTSの父”との関係も噂された露出系配信者に拒否感、コラボアイテムの販売中止を「完売」と言い切る図太さ | RBB TODAY

BTSを生み出したパン・シヒョク氏との関係が以前話題となった、人気インフルエンサーの果汁セヨン。

彼女の活動に、今度は思わぬ逆風が吹き荒れている。

【写真】“BTSの父”と果汁セヨン目撃の瞬間

事の発端は、果汁セヨンとのコラボレーションを発表したビューティーブランドに対し、既存顧客から猛反発が起きたことだった。ブランド側が謝罪とともに商品の販売中止に追い込まれた一方で、果汁セヨン本人が「準備したセットが早期完売した」と自画自賛したことで、さらなる波紋を広げている。

「クリーンなブランド」とのミスマッチ

4月19日、果汁セヨンは自身のYouTubeチャンネルに「中国に進出します！スキンケアや愛用アイテムを公開」と題した動画を投稿した。この中で彼女は、天然成分をベースとした機能性ダーマコスメブランドとのコラボを発表。「以前から愛用していると話していたブランドで、ぜひ皆さんに使ってほしくて私から直接連絡してコラボが実現した」と経緯を説明していた。

（写真＝果汁セヨンInstagram）

しかし、このニュースが伝わると、ブランドの既存顧客から激しい抗議が相次ぐ事態となった。当該ブランドは、誠実な原料選びと配合で支持を集め、韓国最大の化粧品成分解析アプリ「ファヘ」のアワードで1位を獲得するほど、「クリーンで信頼できる」というイメージを築いてきた。それだけに、露出の多い過激配信者として知られる果汁セヨンとのコラボに対し、顧客が抱いた裏切り感は想像以上に大きかった。

ブランドの公式サイトやコミュニティには、購入履歴を証明する画像とともに、失望や怒りの声が殺到した。「主な顧客層は女性なのに、女性の性的商品化を助長するような配信者をモデルに起用するのか」「アンダーグラウンドな活動で稼いでいる人物をブランドの顔にするとは」「モデル選定にあたって事前の調査も行わなかったのか」といった痛烈な批判が噴出した。

事態を重く見たブランド関係者は、公式サイトに謝罪文を掲載。「果汁セヨン氏が過去に製品を愛用していると投稿したことがあり、他の顧客にも知らせたいという思いでセットを構成したが、不快な思いをさせてしまい申し訳ない」と釈明。公式サイトからコラボ商品を即座に削除した。また、「決定前に徹底的に確認すべきだったが、製品開発に邁進するあまり世情に疎くなっていた。二度とこのような失態がないよう努める」と深く反省の弁を述べている。

「販売中止」を「完売」と主張

こうしたブランド側の対応の一方で、果汁セヨンは自身のYouTubeの固定コメントに「準備したセットが早期完売のため販売終了となりました」と投稿。不祥事による事実上の強制終了を、あたかも「完売」したかのように装いファンを欺いたとして、現在もさらなる批判を浴びる格好となっている。

ブランド側が謝罪に追い込まれる事態となった今回の騒動。イメージの乖離が招いた波紋は、いまだ収まりそうにない。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】“BTSの父”と果汁セヨン目撃の瞬間

■【画像】果汁セヨン、恋人と配信中に“公開キス”

■果汁セヨン、交際宣言のキス配信も…祝福より「心配」が先に立ったワケ