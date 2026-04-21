BLACKPINK・ジス、「まったく関係がない」の直後にスケジュール取り消し　“実兄の疑惑”で広がる違和感の正体 | RBB TODAY

「まったく関係がない」としていたBLACKPINK・ジスが、予定されていたスケジュールを突然取り消した。

4月22日に予定されていたフランス・パリへの出国取材が、「内部事情」によって急きょキャンセルになったのだ。

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所属事務所BLISSOOは4月21日、「22日に予定されていたジスの空港出国取材と関連し、やむを得ない内部事情により取材日程が中止となった」とだけ伝えた。

表向きには詳細な説明はない。だが、タイミング的に“実兄の疑惑”と無関係に見るのは難しい。

次々と掘り起こされる実兄との“関係”

ジスをめぐっては最近、実兄とされる人物が女性配信者への強制わいせつ疑惑や、妻に対する家庭内暴力疑惑などで波紋を広げていた。それについて、ジス側は4月20日に公式立場を出した。

（写真提供＝OSEN）BLACKPINK・ジス

ジス側は法律代理人を通じて、「現在提起されている事案はアーティストおよびBLISSOOとはまったく無関係な事案だ」と強調。さらに、ジスは幼い頃から練習生生活を始めて早くに独立し、長い間家族と離れて暮らしていたため、当該人物の私生活について認知したり、関与したりできる状況ではないと説明した。

加えて、「BLISSOOの設立準備過程において、関係者との協議のために家族構成員たちから一部、限定的な助言や対話の伝達者として助けを受けたことはあっても、家族がBLISSOOから報酬を受け取ったり、意思決定に参加したりした事実は一切ない」と伝え、「その後は、家族とは一切の関係なく、完全に独立して経営されてきた」と線を引いた。

ここまでは、かなり強い否定だ。しかし、その“完全な線引き”がかえって新たな疑問を呼んでいる。

なぜなら、公式立場が出た直後から、実兄との過去の協業をうかがわせる痕跡が次々と掘り起こされているからだ。

まず俎上に載ったのは、ジスが出演した作品のクレジットだった。韓国メディアによると、Netflixオリジナルシリーズ『マンスリー彼氏』の制作クレジットに、実兄の名前が職責とともに記載されていたという。

さらに、別の出演作『ニュートピア』でも「ジスマネージャー」として兄の名前が記されていたとされ、「無関係」とする説明に疑問を投げかける声が広がった。

これだけではない。BLISSOO設立当時にも、兄側が会社の実務や人材採用に関与していたという報道が出ている。実兄が自身の運営する会社を通じてBLISSOOの実務陣や経歴職スタッフの採用公告を出すなど、初期セットアップに関わっていたという指摘だ。

（写真提供＝OSEN）BLACKPINK・ジス

もしこれが事実であれば、「家族構成員が意思決定に参加したことは一切ない」という今回の説明とは、少なからず温度差があるようにも見える。

さらに、今回の騒動がここまで大きくなっている背景には、実兄をめぐる疑惑自体の重さもある。

報道によると、実兄とされる人物は、女性配信者と食事をした後、自宅に連れて行き、不適切な身体接触を試みた疑いを受けている。本人は、接触自体は認めつつも、「強制性はなかった」として容疑を否認しているという。被害女性側はさらに、身体写真の流布をちらつかせる脅迫まで受けたと主張している状況だ。

加えて、昨年には違法撮影をめぐる匿名投稿も出ていたが、これについては当時、ジス兄側が「事実無根」と否定していた。

もちろん、ここで慎重であるべき点もある。実兄に向けられた疑惑のすべてが法的に確定したわけではないし、家族の問題をそのままジス本人に連座的に結びつけるのは行き過ぎだという見方にも一理ある。実際、オンライン上でも「事件が起きたからといって、ジスにまで責任を問うのは過剰だ」という擁護の声は出ている。

ただ、それでもなお世論が引っかかっているのは、今回の公式立場が単なる「まったく関係がない」という説明で終わっているのに対し、実際には作品クレジットや会社設立時の関与など、過去の接点をうかがわせる記録が残っているからだろう。

要するに、今回の問題は実兄の疑惑だけではない。ジス側が打ち出した「まったく関係ない」という危機管理のメッセージが、残された痕跡によって十分な説得力を持てていない点にある。

そして、その違和感が消えないまま、ジスは予定されていたスケジュールを取り消した。この一連の流れが、実兄の疑惑だけでなく、ジス側の説明や危機管理のあり方まで注目される理由になっているのだ。

はたしてジスの「まったく関係がない」という一手は、これらの疑問を打ち消すのだろうか。実兄に向けられた疑惑は、いまやジス側の説明や危機管理のあり方にも向けられている。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。2016年8月8日にBLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。

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