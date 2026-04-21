BLACKPINK・ジス、実兄の強制わいせつ疑惑に線引き「私生活は認知・関与できない」【全文】 | RBB TODAY

BLACKPINKのジス側が、実兄をめぐる疑惑について立場を明らかにした。

ジスの所属事務所BLISSOOの法務代理人であるキム・アンド・チャン法律事務所のウン・ヒョノ弁護士は4月20日、公式立場を発表した。

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公式立場では「最近、一部の報道やオンラインコミュニティ、SNSなどで拡散されているBLISSOO所属アーティストの家族に関する事案について、アーティストおよびBLISSOOを当該事案と関連づけたり、事実と異なる内容に基づいて名誉を毀損する行為が無分別に行われている点に対し、厳重な遺憾の意を表する」と述べた。

続けて「現在提起されている事案は、アーティストおよびBLISSOOとは全く無関係であり、オンライン上に流布されている多くの内容は、確認されていない憶測、あるいは明白な虚偽事実に該当する」と強調した。

また「アーティストは幼い頃から練習生生活を始め、早くから独立して長期間家族と離れて過ごしてきたため、当該人物の私生活について認知したり関与したりできる状況にはない」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）ジス

これについて「アーティストはBLISSOOの設立準備過程において、関係者との協議のため、家族構成員から一部限定的な助言や伝達役としての支援を受けた事実はあるが、当時から現在に至るまで、家族構成員がBLISSOOから報酬を受け取ったり、意思決定に関与した事実は一切ない。その後は家族構成員とは無関係に、完全に独立して経営されてきた」と説明した。

さらに「一部メディアやオンライン上で流布されている『当該人物とアーティストが手を組んで設立した』『当該人物がBLISSOOの経営陣または代表取締役である』といった内容は全くの事実無根であり、当該人物は現在、BLISSOOと法的・経営的にいかなる関係も有していないことを明確にする」と述べた。

あわせて「BLISSOOおよびアーティストは、当該人物に対して一切の金銭的・法的支援を行っておらず、今後もそのような支援を行う予定はない。また本事案に関して、いかなる交流や関与もしていない」と線を引いた。

（写真提供＝OSEN）ジス

最後に「虚偽事実の流布や名誉毀損にあたる投稿の作成・拡散、アーティストの名前・肖像・イメージを無関係な事案に利用する行為、事実確認を行わないまま推測に基づく内容を記事やコンテンツとして発信する行為については、特に悪意的または反復的な投稿者・拡散者に対し、いかなる善処や合意も行わず、強硬に対応していく方針であることを明確にする」と伝えた。

なお最近、オンラインコミュニティやSNSなどでは、女性インターネット配信者への強制わいせつで逮捕された30代の男性が、ジスの実兄であるという疑惑が提起されていた。

ジスの法務代理人による公式立場の全文は以下の通り。

◇

BLISSOOの法務代理人であるキム・アンド・チャン法律事務所のウン・ヒョノ弁護士です。

最近、一部報道およびオンラインコミュニティ、SNSなどで拡散されているBLISSOO所属アーティストの家族関連事案に関し、アーティストおよびBLISSOOを当該事案と関連づけたり、事実と異なる内容を基に名誉を毀損する行為が無分別に行われている点について、厳重な遺憾の意を表します。

まず、現在提起されている事案はアーティストおよびBLISSOOとは全く無関係のものであり、オンライン上に流布されている多くの内容は確認されていない憶測、または明白な虚偽事実に該当します。

アーティストは幼い頃に練習生生活を始め、早くから独立して長期間家族と離れて過ごしてきたため、当該人物の私生活について認知したり関与したりできる状況ではありません。

また、アーティストはBLISSOOの設立準備過程において、関係者との協議のため家族構成員から一部限定的な助言および対話の伝達者としての支援を受けた事実はありますが、当時から現在に至るまで家族構成員がBLISSOOから報酬を受け取ったり、意思決定に参加した事実は一切ありません。その後は家族構成員とは一切関係なく完全に独立して経営されてきました。

特に、一部メディアおよびオンライン上で流布されている「当該人物とアーティストが手を組んで設立した」「当該人物がBLISSOOの経営陣または代表取締役である」という趣旨の内容は全く事実ではなく、当該人物は現在BLISSOOと法的または経営上いかなる関係も有していないことを明確にします。

あわせて、BLISSOOおよびアーティストは当該人物に対して一切の金銭的・法的支援を提供しておらず、今後もそのような支援を提供する計画はありません。また本事案に関連していかなる交流や関与もしていません。

それにもかかわらず、事実と異なる内容を継続的に流布したり、アーティストの名前・肖像・イメージを無関係な事案に結びつけて消費・拡散させる行為は、明白な権利侵害および名誉毀損に該当します。

これに対し、当法務代理人は以下のような行為については民事・刑事上可能なすべての法的措置を直ちに講じる予定であることを厳重に警告します。

虚偽事実の流布および名誉毀損投稿の作成・配布行為

アーティストの名前・肖像・イメージを無関係な事案に利用する行為

事実確認なしに推測性の内容を記事化またはコンテンツ化する行為

特に、悪意的または反復的な投稿作成者および流布者に対しては、いかなる善処や合意もなく強硬対応する方針であることを明確にします。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。2016年8月8日にBLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。

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