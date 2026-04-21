スイムウェア姿で“Dライン”を堂々披露…元K-POPアイドル、沖縄での近況写真に注目 | RBB TODAY

ガールズグループNine Muses出身のクムジョが、臨月のスイムウェア姿で近況を伝えた。

クムジョは4月19日、自身のSNSに「胎教旅行。3人で行く初めての旅行。天国」とコメントを添え、写真を公開した。

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公開された写真には、沖縄のリゾート地のプールサイドでゆったりと過ごす様子が写っている。クムジョは水色のスイムウェアにローブを羽織り、自然なポーズを見せている。

特に、臨月のふっくらとしたお腹のDラインを披露した姿が注目を集めた。彼女は「普段はスイムウェアをあまり着ないけど、お腹が脂肪なのか赤ちゃんなのか分からなくなりそうで着てみた」とつづり、率直な心境も明かした。

（写真＝クムジョInstagram）

クムジョは2022年にミュージカル俳優のペク・ギボムと結婚。その後、今年2月に結婚4年目で妊娠を発表した。

当時彼女は「4月から計画していたが、なかなか授からなかった私たちの赤ちゃん。“2人ともとても健康なのにどうしてだろう？”と少し疲れていた頃、12月17日の自分の誕生日にプレゼントのように2本線を確認した」と妊娠発覚当時を振り返った。

続けて「昔から一番好きな色でもあり、第一子は夫に似た男の子を産みたいと思っていたので、そんな願いも少し込めた。結果は願い通り男の子だった」と語り、胎名「パランイ（青）」を公開した。

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