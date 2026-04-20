「ニュージーランド国籍放棄」発言で話題の韓国アイドル、父から「誤解がある」と連絡 | RBB TODAY

ボーイズグループKickflipのメンバー、ミンジェが自身の国籍に関する発言を訂正した。

去る4月19日、韓国で放送されたSBSパワーFM『パク・ソヒョンのラブゲーム』（原題）には、Kickflipのドンファとミンジェがゲストとして出演した。

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これに先立ち、ミンジェは4thミニアルバム『My First Kick』のカムバックショーケースにて、「ニュージーランド国籍を放棄した」と発言し、話題になっていた。

これについて、彼は「この内容に言及した後、父から（僕が）事実を誤解しているとの連絡をもらった」と、自ら訂正に乗り出した。

（写真＝SBSパワーFM）左からドンファ、ミンジェ

彼は、「訂正させていただくと、『外国国籍不行使誓約』というものを行う予定だ。二重国籍は維持しつつ、韓国国民としての義務は果たすという誓約だ」と明らかにした。

あわせて、「祖父母や親戚が（ニュージーランドに）住んでおり、父がニュージーランド国籍であるため、法的な手続きが発生する可能性もあるとのことで、二重国籍は維持したまま、韓国国民としての義務を果たそうと思う」と説明した。

なお、Kickflipは4月6日に4thミニアルバム『My First Kick』をリリースし、カムバックした。

（記事提供＝OSEN）

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