TXT・ヨンジュン＆ボムギュ、新曲『Stick With You』振り付けを先行公開！“無限大”サインに注目 | RBB TODAY

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERが、新曲『Stick With You』の振り付けを先行公開した。

4月9日、ヨンジュンとボムギュはグループの公式SNSに8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』のタイトル曲『Stick With You』のハイライト振り付けを収めた約20秒の動画を公開した。耳に残る音楽とダンスが調和し、短くも強烈な印象を与えている。

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『Stick With You』は、中毒性のあるパワフルなサビのメロディーが印象的なエレクトロ・ポップソングだ。終わりが見える恋を繋ぎ止めたいという切なさを表現しており、公開されたダンスは楽曲の魅力をさらに際立たせている。

（写真＝BIGHIT MUSIC）左からボムギュ、ヨンジュン

手と腕の関節を利用したタットの動きは、歌詞の切実さを強調し、手で無限大の記号を表現するジェスチャーは、あと1日、もう1日だけと、繋ぎ止め、永遠にともにいたいという願いを表現している。動画は片目を隠す動作で締めくくられ、パフォーマンス全体への期待を高めた。

なお、TOMORROW X TOGETHERは、来る4月13日19時に新アルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』をリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ヨンジュン プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。

◇ボムギュ プロフィール

2001年3月13日生まれ。本名はチェ・ボムギュで、公式サイト上の表記はBEOMGYU。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビューし、端正な顔立ちからビジュアルメンバーとしての地位を固めつつある。幼少期を共にしたぬいぐるみを今でも大事にしていたり、家族とお揃いの指輪を常に身に着けていたりと、情に厚い一面も。

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