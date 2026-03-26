IVE・レイ、東京の街に出没！“変装ほぼなし”で東京タワー＆グルメ満喫に反響「遭遇したかった」 | RBB TODAY

IVEのレイが東京に出没した。

レイは3月26日、自身のインスタグラムを更新し、「ごちそうさまでした」とのコメントとともに写真を投稿した。

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公開された写真には、東京タワーを背景にポーズを決めるレイの姿が収められている。オフでも際立つオーラで視線を引きつけるほか、回転ずしやパフェなどのグルメを楽しむ様子も公開され、ファンの注目を集めた。

この投稿を見たファンからは「日本にいたのうれしい」「かわいすぎる」「寿司デートしたい」「遭遇したかった」などのコメントが寄せられている。

（写真＝レイInstagram）

なお、レイが所属するIVEは4月18日・19日に京セラドーム大阪で「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN」を開催予定だ。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。

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