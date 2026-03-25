証人出廷拒否も裁判所から再び呼び出し…ナナ、自宅を狙った強盗犯との対面は不可避か | RBB TODAY

ガールズグループAFTERSCHOOL出身の女優ナナが、自宅に侵入した強盗との法廷での対面を拒否したが、裁判所が改めて証人としての呼出状を送付し、緊張感が高まっている。

3月25日、ある韓国メディアの報道によると、議政府（ウィジョンブ）地裁南楊州（ナミャンジュ）支部は前日、強盗傷害の疑いで起訴された30代のA氏に対する2度目の公判を開いた。

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この日の公判には被告人A氏と弁護人が出席したが、証人のナナと母親のシン氏は欠席し、代理人のみが出席した。

ナナ親子はすでに数回、証人不出頭届と理由書を提出しており、「被告人との対面を望まない」という立場を示し続けてきた。

極度の精神的トラウマを抱えている状況で、加害者と同じ空間にいることへの抵抗感をあらわにした。しかし裁判所は、事実関係の確認のために2人の証言が不可欠であると判断。来る4月21日を次回の期日に定め、2人の呼出状を再送付した。

ナナ

事件は2025年11月、九里（クリ）市阿川（アチョン）洞にあるナナの自宅で発生した。A氏は凶器を持って侵入し、ナナ親子を脅迫して傷害を負わせた容疑をかけられている。当時、ナナは母親を守るために本能的に抵抗し、強盗を制圧したと伝えられている。

しかしA氏は法廷で、「空き家だと思って入っただけで、強盗を働くつもりはなかった」と嫌疑を否認している。さらに、「ナナが自分を攻撃した」と殺人未遂の疑いで逆告訴するなど、“逆ギレ”とも取れる態度を見せ、人々の怒りを買った。警察はナナの行為を正当防衛と判断し、不送致処分を決定したが、A氏は依然として虚偽の主張を曲げていない。

ナナは最近、番組を通じて「事件以降、家のあちこちに護身用グッズを置いている」と今も消えない恐怖を告白した。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ～彼女の決断～』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。

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