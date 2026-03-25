5人組になったZB1…ソン・ハンビン、“第2幕”控え大胆に変身！成熟した新プロフィール公開 | RBB TODAY

ボーイズグループZEROBASEONEのリーダー、ソン・ハンビンが少年の殻を脱ぎ捨て、一層成熟した美しさで帰ってきた。

去る3月24日、所属事務所THEL1VEは公式SNSとYouTubeチャンネルを通じて、ソン・ハンビンの新しいプロフィール写真とムードフィルムを公開した。

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5人組として新たに再編されたZEROBASEONEの活動を控え、公開された今回のコンテンツは、ソン・ハンビンの大胆な変身を捉えており、世界中のファンから熱い反応を引き出している。

新しく公開されたプロフィールのなかのソン・ハンビンは、これまでの爽やかな少年美を完全に脱ぎ捨てた姿だ。

傷ついた顔と濡れたヘアスタイル、そしてレンズを突き抜けてきそうな深みのある眼差しは、ノワール映画の主人公を彷彿とさせる。荒い質感でも際立つくっきりとした目鼻立ちは、彼の完成された美しさを改めて証明した。

白黒で演出された別のカットでは、額をあらわにして絶妙なカリスマ性を披露した。光と影が交差する洗練された構図のなかで、彼は繊細な感情を表現し、幻想的でありながらも成熟した雰囲気を醸し出した。

（写真＝THEL1VE）ソン・ハンビン

プロフィールとともに公開されたムードフィルム「Beyond the Shell」は、ソン・ハンビンの芸術的センスを垣間見ることができる映像だ。

1つの空間のなかに異なる自我が共存するかのような神秘的な演出が際立っている。繰り返し向けられる視線や壁の額縁、花などの日常的なオブジェを活用し、内面の葛藤と思索の過程を映画のように描き出した。

今回のプロフィール公開は、ZEROBASEONEの第2幕を告げる合図だという点においても、さらに注目されている。ソン・ハンビンが所属するZEROBASEONEは最近、コンサート「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR［HERE＆NOW］ENCORE」を最後に、2年6カ月間にわたる9人での活動に終止符を打った。

変化したイメージと深まった表現力を見せたリーダーのソン・ハンビンが、5人組として再出発するZEROBASEONEを率いて、どのように活躍するか、注目が集まっている。

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

Kep1erを生み出した『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版『BOYS PLANET』発の9人組男性グループ。グループ名には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』でデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で日本デビューした。2026年3月をもってジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンが脱退し、5人組となった。

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