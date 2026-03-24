9頭身美女・加藤愛梨、白肌ボディ輝く水着グラビア披露！ | RBB TODAY

24日発売の『FLASH』（光文社）最新号に、ミス中央2022グランプリの加藤愛梨が初登場している。
169cmの長身と9頭身という抜群のプロポーションを誇る加藤は、誌面で水着グラビアを披露。今回公開されたカットでは、柔らかな春の自然光が差し込む中、白地に小花柄をあしらったビキニ姿でベッドにうつ伏せになりながら、飾らない笑顔を見せている。
5月2日から5日にかけては、恵比寿・エコー劇場で上演される初舞台『どうしようもない猫が嘘をついた』にヒロインとして出演予定だ。また、FLASHデジタル写真集『君といた春のこと』も各電子書店にて配信されている。
池本しおり、初挑戦のセクシーカットを多数収録した2nd写真集の表紙＆裏表紙が公開！ | RBB TODAY
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元NMB48・和田海佑、小悪魔的可愛さ＆セクシーさ全開！『アップトゥボーイ』でグループ卒業後初表紙を飾る | RBB TODAY
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