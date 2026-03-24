 浜辺ゆりな、色白マシュマロボディ&上目遣いのキュートなショットを披露！ | RBB TODAY
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浜辺ゆりな、色白マシュマロボディ&上目遣いのキュートなショットを披露！

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浜辺ゆりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑
  • 浜辺ゆりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑
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  • 五木ゆうり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二
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  • 成海有紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎幸田昌之
  • 成海有紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎幸田昌之
  • 成海有紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎幸田昌之

　24日発売の『FLASH』（光文社）最新号に、アイドルグループ「My_Stage」で活動する浜辺ゆりなが登場している。同誌では、人気アイドルの色白なマシュマロボディと可憐なルックスを堪能できる。

浜辺ゆりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑
浜辺ゆりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

　あわせて、FLASHデジタル写真集『冬の天使』『天使の素顔』が「kokode digital（ココデジ）」および各電子書店で発売中だ。

五木ゆうり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二
五木ゆうり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二

　また、『オールスター後夜祭'25春』（TBS系）にて白ビキニ姿でアシスタントを務め注目を集めた五木ゆうりが、同号で雑誌初となるグラビアに挑戦した。計6ページにわたる特集では、ブレイクのきっかけとなった白いビキニやメガネ姿など、素に近い表情を切り取っている。インタビューでは本人の「飽きっぽい性格」についても語られている。さらに、FLASHデジタル写真集『となりの彼女』が「kokode digital（ココデジ）」ほか各電子書店にて発売されている。

成海有紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎幸田昌之
成海有紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎幸田昌之
成海有紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎幸田昌之

　さらに、日本プロ麻雀協会に所属する女流雀士の成海有紗も登場。2月に同誌で披露した初グラビアが話題を呼び、今回は未公開カットがアンコール掲載された。“三倍満ボディ”の二つ名にふさわしい見事なプロポーションを水着姿で披露している。なお、FLASHデジタル写真集『魅惑の雀士』『三倍満ボディ、再び。』が「kokode digital（ココデジ）」および各電子書店で発売中。


アイドル・浜辺ゆりな、自身初の水着グラビア！色白マシュマロボディを披露 | RBB TODAY
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