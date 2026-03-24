“SMの新星”Hearts2Hearts、北米ショーケース大盛況！少女時代など事務所先輩のカバーも話題に | RBB TODAY

ガールズグループHearts2Heartsが、初の北米ショーケースを成功裏に終えた。

Hearts2Heartsは、3月19日（以下、現地時間）にニューヨークのブルックリン・パラマウント、22日にロサンゼルスのウィルターン・シアターで「2026 Hearts2Hearts Premiere Showcase 'HEARTS 2 HOUSE' in North America」を開催。全2公演ともソールドアウトを記録し、圧倒的なグローバル人気を証明した。

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彼女たちは、世界中の音楽ファンから愛されている『RUDE!』『FOCUS』『STYLE』『The Chase』などの代表曲を完成度の高いパフォーマンスで披露。さらに、少女時代の『Gee』『Genie』、f(x)の『Electric Shock』、Red Velvetの『Red Flavor』といった所属事務所SMエンターテインメントの先輩アーティストのカバーステージも披露し、会場を熱狂の渦に巻き込んだ。

（写真＝SMエンターテインメント）Hearts2Hearts

特に、グローバルチャート1位を席巻し音楽番組で5冠を達成した話題の新曲『RUDE!』では、観客から爆発的な反応が寄せられた。世界中でチャレンジブームを巻き起こしているステラの英語ナレーションパートが流れると、客席からは割れんばかりの大合唱が沸き起こり、現地での高い注目度を実感させた。

北米でのショーケースを成功裏に終え、本格的なグローバル活動に弾みをつけた彼女たちは「アメリカでの初単独公演を温かいエネルギーで迎えてくださり感謝しています」とコメント。さらに「楽しくてワクワクするステージで、ファンの皆さんの近くで目を合わせながらパフォーマンスできたことは、本当に大切な思い出になりました」と胸いっぱいの心境を語った。

なお、Hearts2Heartsは、23日にロサンゼルスのグラミー・ミュージアムにて「Global Spin Live: Hearts2Hearts」に出演する。28日にはジャカルタでファンミーティングを開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められている。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビューすると、新人賞9冠を達成した。

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