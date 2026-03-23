“夜の店”訪問もOK…？秋山成勲の妻SHIHO、リアルな結婚観を語る「責任は自分で」 | RBB TODAY

格闘家の秋山成勲（チュ・ソンフン）とモデルのSHIHO夫妻による“クールな結婚観”が話題を集めている。

秋山成勲は、先日放送されたSBSの新バラエティ番組「いやでも本当に！」（原題）の初回放送に出演し、「妻に男友達がいても構わない」と明かして注目を集めた。

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秋山は「男友達がいた方が、妻も楽しいのではないか」と余裕のある姿を見せたが、一方で自身にも親しい“女友達”が多いという事実が明らかになり、笑いを誘った。

（写真提供＝OSEN）秋山成勲、SHIHO

こうした中、妻のSHIHOも同様の価値観を語り、関心が寄せられている。彼女は最近、モデルのチャン・ユンジュのYouTubeチャンネル「YOONJOUR」に出演し、結婚や恋愛についての率直な思いを語り合った。

（写真＝YouTubeチャンネル「YOONJOUR」）

結婚18年目を迎えたSHIHOは「夫はもう恋人というよりチームのような感覚」とし、「それでも会えばキスもするし抱きしめあうこともある。本当にリアルなチームだ」と明かし、変わらぬ愛情を示した。続けて「胸がときめくような感情ではないが、存在だけで心強い人」と、長年築き上げてきた信頼関係を強調した。

特に恋愛観に関する発言が注目を集めた。 SHIHOはある相談者の悩みを聞く中で、「相手を過度に束縛するのは良くない」とし、「行きたいと思えば、結局は行くことになる。重要なのは、自由には責任が伴うということだ」と持論を展開した。続いて、既婚男性の風俗店への訪問に関する質問に対しても「行くことはできるが、その後の結果については自分で責任を負わなければならない」と意味深な回答を提示。また「お互いのルールを決めることが重要だ」と付け加え、現実的な関係の哲学を伝えた。

かつて番組を通じて「2か月間夫に会えていない」「離婚を考えたこともあった」と率直な結婚生活を告白したこともある二人だが、現在は揺るぎないチームワークと愛情を見せている。「男友達の容認」発言から「風俗店に行くことも自由だが責任は自分で」という信念まで、クールでありながらも重みのある夫妻の恋愛観が、改めて注目を浴びている。

（記事提供＝OSEN）

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