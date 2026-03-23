「最低の人間」“性売買合法化”発言でも物議の韓国アイドル、元マネージャーが暴露投稿　本人は虚偽と否定 | RBB TODAY

性売買合法化を主張し、波紋を呼んだボーイズグループSHINHWA（神話）のメンバー、キム・ドンワンの元マネージャーの暴露投稿が物議を醸している。

これに対し、キム・ドンワンが立場を明らかにした。

【写真】キム・ドンワン「お金を払わなければ性行為ができない人も」

3月23日午前、キム・ドンワンは自身のSNSを通じて「現在流布されている内容は、事実と異なる虚偽の主張です」とコメントした。

続けて「個人的な関係についての言及は控えます。虚偽事実の流布が続く場合、民事・刑事上のあらゆる法的措置を取ります」と強調した。

これに先立ち、キム・ドンワンの元マネージャーを名乗る人物がSNSを通じて、「数年前も今もどうしてこんなに同じなんだ？酒を飲んで騒ぎを起こしてクラブで問題になり、さらにインスタライブでファンと争う」と投稿した。

さらに「今回はヒーローにでもなりたかったのか、正気なのか分からないが、飲酒運転で問題を起こし、最近は生放送中にBJを暴行したMCを応援？そして正しいことを言った人はブロック」と主張した。

（写真提供＝OSEN）キム・ドンワン

元マネージャーは「ドンワン兄さん、僕がマネージャーをしていた時も言うことを全く聞かなかったですよね？僕はただ運転だけをする新人ロードマネージャーではなかったはずです。前のマネージャーが逃げるように辞めたのを見て疑問に思っていましたが…兄さんは新人の無口なマネージャーと一生仕事をした方がいいと思います」と述べた。

さらに「兄さん、僕にサイコパスだと言ったことを覚えていますか？まずは自分を知ってから他人を判断してください。いまだに兄さんを応援してコメントしている人たちを見ると、正直気の毒に思うことがあります。兄さんも分かっていると思いますが、兄さんとファンの温度差は天地の差ですよね？」とし、「兄さん、普通に芸能活動をすることがすべての健康に良いです」と付け加えた。

最後に元マネージャーは「それから兄さん、現金が必要だと言ってミュージカルの仕事を取ってほしいと言ったので、ちょうどオファーが来ていた『サムシング・ロッテン！』の制作会社代表と私が直接連絡を取り、出演料を最大限引き上げましたが、突然やりたくないと言ってどれだけ困ったか分かりますか？」とし、「それなのに私が退社した後に『サムシング・ロッテン！』に出演？理由がどうであれ、兄さんはその時から僕にとって最低の人間でした」と主張した。

キム・ドンワンの投稿全文は以下の通り。

◇

現在流布されている内容は事実と異なる虚偽の主張です。

個人的な関係についての言及は控えます。

虚偽事実の流布が続く場合、民事・刑事上のあらゆる法的措置を取ります。

（記事提供＝OSEN）

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