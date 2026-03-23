“魔性の美女”がスイムウェア姿で魅了、恋リアで話題沸騰チェ・ミナスのアザーカットが公開 | RBB TODAY

Netflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島5』で一躍脚光を浴びているチェ・ミナスが、パーフェクトなボディを披露した。

韓国のウォータースポーツブランド「BARREL（バレル）」は19日、彼女のアザーカットを公開。

【写真】チェ・ミナスの“谷間”

過剰な演出を排除したナチュラルなムードが、ミスコン女王らしいヘルシーな魅力を際立たせている。

同ブランドの関係者は「先にチェ・ミナスのフォトブックを公開したあと、SNSなどオンラインコミュニティを中心に大きな関心が寄せられ、未公開カットを追加で披露することになった。チェ・ミナスの自然な魅力を軸に、さまざまなスタイルを一緒に見せたかった」と説明している。



チェ・ミナスは番組内、他の女性といい雰囲気の男性にも果敢にアプローチする“全方位に色目”を向ける行動が「悪役すぎる」と炎上。しかし、その圧倒的な話題性を武器に、最近では大手芸能事務所「チョロクベムエンターテインメント」への所属を発表し、本格的な芸能活動をスタートさせた。

2021年のミス・コリア「善（準ミス）」、そして世界大会「ミス・アース」で韓国人初の優勝という輝かしい経歴を持つ彼女。昨年はドラマ『瑞草洞』でイ・ジョンソクの見合い相手役として出演するなど、着実にキャリアを積んでいる。

（写真＝BARREL）チェ・ミナス

（写真＝BARREL）チェ・ミナス

■【写真】チェ・ミナスの“谷間”

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