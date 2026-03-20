BTS、新曲『SWIM』MVが30分で再生回数400万回突破！隣を守り続けるメンバーたちの姿 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSの5thフルアルバム『ARIRANG』のタイトル曲『SWIM』が、公開からわずか30分でミュージックビデオの再生回数400万回を突破した。

3月20日13時、BTSは新曲『SWIM』のミュージックビデオを公開した。今回のミュージックビデオは、ポルトガル・リスボンの広大な海を背景に、本物の大型船と精巧なセットの両方を使用して撮影された。

【一問一答】BTS、新アルバムを語る

ミュージックビデオは、果てしない海を航海する巨大な船から始まる。動画のなかの1人の女性は、揺れ動き挫折しながら苦しい時間を過ごす。

そのとき、BTSは舵を取って出発し、進むべき道を見るなど、船を導く助っ人として登場する。7人のメンバーは、それぞれの方法で彼女の隣を守り、見つめながら、黙々と支える。ついに女性は、枷のようだったネックレスを引きちぎり、晴れやかな笑みを浮かべる。

女優リリ・ラインハートが出演し、繊細な感情で没入感を高めた。タヌ・ムイノ監督がメガホンを取り、映画のような演出を完成させた。

（写真＝BIGHIT MUSIC）『SWIM』MV

所属事務所BIGHIT MUSICを通じて、BTSは「少し大人っぽくなったBTSを見ることができる」として、「ストーリーのある映像なので、映画を観るような感覚でのめり込んでほしい」と伝えた。

続けて、「残念ながら、撮影期間中は1日も晴れた日がなかった。雨に打たれながら撮ったシーンがあるが、むしろ美しい仕上がりとなり、嬉しかった記憶がある」と明かした。

『ARIRANG』は、BTSのアイデンティティと多くの人々が共感できる普遍的な感情を込めたアルバムだ。

タイトル曲『SWIM』は、オルタナティブ・ポップソングで、人生の荒波のなかでも止まることなく前進する姿勢を歌っている。自分のペースで淡々と泳いでいくという意志を、“人生愛”として表現した。

なお、BTSは3月21日20時、ソウルの光化門（クァンファムン）広場一帯で「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」を開催する予定だ。

■【写真】JUNG KOOK、真夜中デートのお相手は？

■【写真】「何も着ていない…」Vの“深夜投稿”にファン驚愕

■【写真】身長差にキュン…JIN、女性歌手とペアルック2SHOT