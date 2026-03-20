「扇風機の彼」と話題沸騰！『社内お見合い』アン・ヒョソプ、アカデミー授賞式で見せた“神対応”が拡散 | RBB TODAY

俳優アン・ヒョソプが、アカデミー賞の会場で見せた振る舞いが話題となっている。

最近、SNSやオンラインコミュニティでは、オスカーのレッドカーペットやインタビュー現場で捉えられたアン・ヒョソプの映像が急速に拡散されている。

【画像】アン・ヒョソプ、“濃厚キスシーン”

実際に複数の動画が数百万回再生を記録し、関心が高まっている。

動画のアン・ヒョソプは、スタッフや共演者、インタビュアーに携帯用扇風機を手渡し、風を分け合う神対応の姿で注目を集めた。

この場面はSNSを通じて瞬く間に広まり、現地のファンからは「The Fan Guy（扇風機の彼）」という愛称で呼ばれるなど反響を呼んだ。現場でのさりげない気遣いがそのまま映像として伝わり、関心が広がった形だ。

（画像＝SNS）アン・ヒョソプ

また、インタビュー中も自然な受け答えとコミュニケーションが続いたと評価されている。

なお、アン・ヒョソプは4月放送予定のSBSドラマ『本日も完売しました』（原題）を通じて活動を続ける予定だ。

◇アン・ヒョソプ プロフィール

1995年4月17日生まれ。本名ポール・アン。7歳のときにカナダに移住。高校生のとき、JYPエンターテインメントの関係者にスカウトされ、オーディションに合格。17歳で単身韓国に渡った。3年ほどJYPで練習生生活を送った後、事務所を移籍。本格的に俳優業を開始し、2015年にドラマ『ポンダンポンダン 王様の恋』でデビューした。その後は『30だけど17です』『トップマネジメント』などの作品に出演。2019年のドラマ『アビス』でミニシリーズドラマ初主演。2022年のドラマ『社内お見合い』は日本でも多くの反響が寄せられた。

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