罵声に暴行まで…“悪質ストーカー被害”告白の2PM・ニックン、所属事務所JYPが強硬対応へ【全文】 | RBB TODAY

2PMのメンバー、ニックンが最近ストーカー被害を訴えたなか、所属事務所が強硬対応に乗り出した。

2PMの所属事務所JYPエンターテインメントは3月18日、公式ファンプラットフォームを通じて「当社は最近、2PMメンバーの私生活を侵害し、安全を脅かすストーカー行為を確認した」と発表した。

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所属事務所は「アーティストの動線を追って長時間にわたり尾行し、威圧的な言動を行い、継続的に接近を試みたことが確認された」とし、「当社は当該行為をアーティストの身体的・精神的安全を深刻に脅かす重大な事案と判断しており、現在、関連証拠を確保し法的措置を進めている」と明らかにした。

続けて「今後も同様または類似のストーカー行為が発生した場合、情状酌量の余地なく直ちに追加の法的対応に踏み切る」とし、「アーティストの日常生活を侵害するレベルの継続的な尾行や動線の把握・拡散行為はすべて明白な犯罪に該当する。当社は所属アーティストの人格権保護および安全確保を最優先とし、これを侵害するすべての行為に対し例外なく強力に対応する」と強調した。

また「アーティストに対する悪質な投稿の収集および法的対応も継続的に行っており、関連事案についてファンの皆様の関心と積極的な情報提供をお願いしたい。当社は所属アーティストの人格権保護と安全確保を最優先とし、これを侵害するすべての行為に対して例外なく強硬対応する」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）ニックン

これに先立ち、ニックンは3月14日、自身のSNSに「昨夜、自宅周辺を散歩していたところ、自身をファンだと名乗る人物に後をつけられ、ストーカー被害に遭った」とする長文を投稿した。

ニックンは「その人物は約30分間にわたり私を追いかけ、すぐそばで中国語で攻撃的に叫び、暴言を浴びせた」とし、「その人を自宅まで連れて行きたくなかったため家に帰ることができず、近くの警察署まで歩いて助けを求め、その人物がそれ以上つきまとえないようにした」と説明した。

続けて「再び待ち伏せされて後をつけられるのではないかと怖くなり、最終的には警察車両に乗って自宅まで送ってもらった」とし、「私はあなたが誰か分かっているし、法的措置を取る」と警告した。

さらにニックンは「あなたは私に物理的な暴力まで加えた」とし、「だから何もしないと思うな。これは私の私生活と安全を深刻に侵害した行為だ」と怒りをあらわにした。

所属事務所JYPエンターテインメントの公式立場全文は以下の通り。

◇

こんにちは。JYPです。

当社は最近、2PMメンバーの私生活を侵害し、安全を脅かすストーカー行為を確認しました。アーティストの動線を追って長時間尾行し、威圧的な言動を行い、継続的に接近を試みたことが確認されています。

当社は当該行為をアーティストの身体的・精神的安全を深刻に脅かす重大な事案と判断しており、現在、関連証拠を確保し法的措置を進めています。

今後も同様または類似のストーカー行為が発生した場合、情状酌量の余地なく直ちに追加の法的対応に踏み切ることを明確に申し上げます。

アーティストの日常生活を侵害するレベルの継続的な尾行や動線の把握・拡散行為は、すべて明白な犯罪に該当します。当社は所属アーティストの人格権保護および安全確保を最優先とし、これを侵害するすべての行為に対し例外なく強力に対応します。

また、アーティストに対する悪質な投稿の収集および法的対応も継続的に行っており、関連事案についてファンの皆様の関心と積極的な情報提供をお願いいたします。

当社は所属アーティストの人格権保護と安全確保を最優先とし、これを侵害するすべての行為に対して例外なく強硬対応します。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

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