 【学生必見】論文5本をAIに読ませてみたらヤバかった | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム IT・デジタル ガジェット・ツール 記事

【学生必見】論文5本をAIに読ませてみたらヤバかった

IT・デジタル ガジェット・ツール
PR
注目記事
【学生必見】論文5本をAIに読ませてみたらヤバかった
  • 【学生必見】論文5本をAIに読ませてみたらヤバかった

論文PDFにAIで質問したら、レポート作成が変わるのか？実際に公開論文5本を読み込ませて本気で検証しました。 良いところも悪いところも、全部正直に話しています。

この動画でわかること

・PDFelementのAI機能は学生のレポート作成に使えるのか？
・英語の論文を日本語で要約させた結果
・複数PDF横断検索はできる？できない？正直に検証
・Adobe Acrobat学生版との価格比較
・NotebookLMとの最強の使い分け方法
・タブレット（Android）でのCloud同期デモ

《RBB TODAY》
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

ピックアップ

page top