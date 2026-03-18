【学生必見】論文5本をAIに読ませてみたらヤバかった | RBB TODAY

論文PDFにAIで質問したら、レポート作成が変わるのか？実際に公開論文5本を読み込ませて本気で検証しました。 良いところも悪いところも、全部正直に話しています。

この動画でわかること

・PDFelementのAI機能は学生のレポート作成に使えるのか？

・英語の論文を日本語で要約させた結果

・複数PDF横断検索はできる？できない？正直に検証

・Adobe Acrobat学生版との価格比較

・NotebookLMとの最強の使い分け方法

・タブレット（Android）でのCloud同期デモ