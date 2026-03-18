【学生必見】論文5本をAIに読ませてみたらヤバかった | RBB TODAY

論文PDFにAIで質問したら、レポート作成が変わるのか？実際に公開論文5本を読み込ませて本気で検証しました。 良いところも悪いところも、全部正直に話しています。
この動画でわかること
・PDFelementのAI機能は学生のレポート作成に使えるのか？
・英語の論文を日本語で要約させた結果
・複数PDF横断検索はできる？できない？正直に検証
・Adobe Acrobat学生版との価格比較
・NotebookLMとの最強の使い分け方法
・タブレット（Android）でのCloud同期デモ
10G光回線導入レポ
【正直検証】PDF Elementは企業で使えるか？直接編集、AI機能、OCRを試す
PDF編集の困ったを全解消！Adobe Acrobatの代替ソフト「PDFelement」の驚きのコスパ、直観操作、最新AI機能など一挙解説
論文PDFにAIで質問したら、レポート作成が変わるのか？実際に公開論文5本を読み込ませて本気で検証しました。 良いところも悪いところも、全部正直に話しています。
この動画でわかること
・PDFelementのAI機能は学生のレポート作成に使えるのか？
・英語の論文を日本語で要約させた結果
・複数PDF横断検索はできる？できない？正直に検証
・Adobe Acrobat学生版との価格比較
・NotebookLMとの最強の使い分け方法
・タブレット（Android）でのCloud同期デモ