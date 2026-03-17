Hearts2Hearts、新曲『RUDE!』日本語バージョンリリースへ！グループ初の日本語曲に期待高まる | RBB TODAY

ガールズグループHearts2Heartsが、話題の新曲『RUDE!』の日本語バージョンをリリースする。

Hearts2Heartsは、3月17日24時に各種音楽配信サイトを通じて『RUDE!』日本語バージョンを公開する。

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本楽曲は、決められたルールに縛られない“おてんばな少女たち”の可愛らしい反抗心を描いた歌詞が特徴で、日本語で表現することで新たな魅力を届ける。また、Hearts2Heartsにとって初となる日本語楽曲の発表ということもあり、ファンの間で大きな注目を集めている。

（写真＝SMエンターテインメント）

『RUDE!』は、韓国の主要音源チャートMelon「TOP100」で2位、「HOT100」で1位を記録したほか、デイリーチャートでも3位にランクインするなど、主要音楽チャートの最上位圏を席巻。さらに、音楽番組での2冠達成、韓国YouTube人気急上昇ランキング1位、Spotify・Apple Musicの韓国チャートでの1位獲得、中国QQミュージックでの3冠達成など、驚異的な反響を呼んでいるだけに、日本語バージョンもさらなるヒットが期待されている。

なお、Hearts2Heartsは3月19日（以下、現地時間）にニューヨーク、22日にロサンゼルスで北米ショーケースを開催し、28日にはジャカルタでファンミーティングを行う予定だ。さらに、4月12日には、神奈川・Kアリーナ横浜で開催されるグローバルミュージックフェスティバル「The Performance」への出演も決定しており、日本での本格的な活動に期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇Hearts2Hearts プロフィール

SMエンターテインメントからaespa以来、約5年ぶりにデビューしたガールズグループ。ジウ（リーダー）、カルメン、ユハ、ステラ、ジュウン、エイナ、イアン、イェオンの8人で構成された。グループ名には、様々な感情や心からのメッセージが込められた音楽を通じて、ファンと心をつなぎ、より大きな「私たち」として一緒に進んでいくという意味が込められている。メンバーの平均身長は166.6cm。2025年2月24日に1stシングル『The Chase』でデビューすると、新人賞9冠を達成した。

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