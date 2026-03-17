BTS、5thフルAL制作記を公開…Netflixドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』予告＆メインキーアート解禁！ | RBB TODAY

BTSが、5thフルアルバム『ARIRANG』の誕生過程を収めたドキュメンタリーの予告編を公開し、全世界のファンの胸を打った。

BTSは3月17日午前、公式SNSを通じてドキュメンタリー映画『BTS：THE RETURN』のトレーラー映像を公開した。

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今回の映像は、BTSの過去と現在、そして未来を貫く叙事を描き出し、カムバックに対する期待感を最高潮に引き上げた。

公開されたトレーラーは、これまでのワールドツアーの熱気や除隊現場の感動、そしてアメリカ・ロサンゼルスで行われた新曲のソングライティング・セッションの現場を交差して見せている。

Netflixドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』2026年3月27日世界独占配信

映像の中でメンバーたちは「変化を与えるなら今しかない」と、久しぶりのカムバックを前にした真剣な悩みを打ち明けた。特に「僕たちが依然として韓国から来た田舎者であるという事実」と、自らのルーツを振り返るくだりは、今回の新譜『ARIRANG』が志向するアイデンティティと繋がっており、深い印象を残す。

何より、韓国の伝統民謡「アリラン」の旋律が背景音楽として挿入され、穏やかながらも重厚な感動を届けた。

ここに「当然戻ってくるべき場所に戻ってきた」「僕たちにしか演出できない場面なのかもしれない」というナレーションが加わり、BTSが迎える新たなチャプターの崇高さを倍増させた。7人のメンバーが一箇所に集まってアイデアを共有し、録音や撮影に没頭する姿は、彼らが見せる新しいステージをより一層待ち遠しくさせる。

今回のドキュメンタリーは、Netflix『ポップスが最高に輝いた夜』でグラミー賞やエミー賞の候補に挙がったバオ・グエン（Bao Nguyen）監督が演出を引き受け、映像美と叙事の深さを加えた。

BTSの最も真実な記録を収めた『BTS：THE RETURN』は、来る27日にNetflixを通じて全世界に公開される予定だ。

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