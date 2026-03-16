LE SSERAFIM脱退メンバーの個人ユーチューブに熱い注目！開設1日で登録者10万人突破 | RBB TODAY

ガールズグループLE SSERAFIMを脱退したキム・ガラムの個人YouTubeチャンネルが登録者数15万人を突破。本格的な活動再開に熱い注目が集まっている。

3月13日、キム・ガラムはYouTubeチャンネル「garamonly」を開設し、「ep. 01」というタイトルの動画を公開した。

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動画の中で彼女は、「こんにちは。動画を撮ることにした理由は、演技や、練習動画、日常の姿を収めてみたかったからだ。こうしてカメラを回すことになった」と語った。

映像には、自由演技の練習風景や大学の図書館で勉強する様子、演技レッスンの後にギターを弾きながら歌う姿などが収められている。

（画像＝YouTubeチャンネル「garamonly」）キム・ガラム

約5分間の初投稿動画は現在、再生回数63万回を記録。チャンネル登録者数も開設からわずか1日で10万人を突破し、現在は15万人にまで急増している。

なお、キム・ガラムは2022年にLE SSERAFIMとしてデビューしたが、オンラインコミュニティを中心に過去のいじめ疑惑が提起された。当時、所属事務所は疑惑を否定したものの、彼女はデビューからわずか19日で活動を中断し、最終的にグループを脱退した。

◇キム・ガラム プロフィール

2005年11月16日生まれ、ソウル出身。2022年5月、ガールズグループLE SSERAFIMのメンバーとしてデビュー。同年4月にデビューが予告された直後から、ネット上で過去の不適切な言動やいじめに関する証言が浮上し、騒動に。所属事務所が疑惑を否定してデビューを強行したが、騒動は収まらず、わずか20日で活動休止に。最終的にデビューから2カ月後の7月20日に専属契約が解除され、グループから脱退した。脱退後、学生生活を送り、2025年5月にSNS活動を再開した。

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