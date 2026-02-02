SEVENTEEN、名曲『Don’t Wanna Cry』MVが再生回数3億回突破！リリースから9年も続く支持 | RBB TODAY

SEVENTEENが、再生回数3億回を突破するミュージックビデオを誕生させた。

2月2日、所属事務所PLEDISエンターテインメントによると、SEVENTEENの4thミニアルバム『Al1』のタイトル曲『Don’t Wanna Cry』のミュージックビデオが、同日午前9時30分ごろ、ユーチューブで再生回数3億回を超えた。

【写真】ミンギュ、日本での“個性的すぎる”オフショット

『Don’t Wanna Cry』は、少年が初めて直面する深い悲しみの瞬間を描いた楽曲だ。アメリカ・ロサンゼルスで撮影されたミュージックビデオは、感覚的な映像美とSEVENTEENの完成度の高いパフォーマンスによって、楽曲の叙情的な感情を最大限に引き出している。

同曲はリリース当時、韓国の主要音楽配信サイトのリアルタイムチャートで1位を獲得し、音楽番組でも6冠を達成した。グローバル音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyでの累計再生回数は2億5000万回に迫っており、世界中のファンから継続的な支持を受けていることがうかがえる。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）

SEVENTEENは現在、ワールドツアーやユニット活動を通じて、精力的な活動を続けている。エスクプス×ミンギュは先月、仁川インスパイア・アリーナ公演を皮切りに、国内外5都市を巡る「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」を開催中だ。ドギョム×スングァンは、ボーカルチャレンジをはじめとする多彩なコンテンツを通じて、1stミニアルバムのタイトル曲『Blue』のヒットを後押ししている。

また、「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」も継続中だ。SEVENTEENは、2月28日と3月1日に香港・啓徳（カイタック）スタジアム、7日にシンガポール・ナショナル・スタジアム、14～15日にバンコク・ナショナル・スタジアム、21日にブラカンのフィリピン・スポーツ・スタジアムで公演を行う。さらに4月4～5日には、仁川アシアード主競技場でアンコール公演を開催し、約7カ月にわたって続いたワールドツアーのフィナーレを飾る。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】SEVENTEEN・ジュン、漫画飛び出してきた？“リアル王子様”なビジュアルに反響「勝てる人いない」

■【写真】「彼氏感やばい」SEVENTEEN・ジョシュア、クリスマスムード漂う福岡の街を満喫！

■【写真】「激メロすぎる」SEVENTEEN・スングァン、“チャラかっこいい”メガネ姿にファン悶絶