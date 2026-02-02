昨年末には日本公演を成功　E’LASTのリーダー・ラノ、本日（2月2日）入隊「成長した姿であいさつしたい」 | RBB TODAY

ボーイズグループE'LAST（エラスト）のリーダー、ラノが国防の義務を果たすため、しばらくの間ファンのもとを離れる。

本日（2月2日）、E'LASTの所属事務所Eエンターテインメントは、「ラノが現役として兵役の義務を履行する予定だ。これまで送ってくださった多くの愛に感謝するとともに、健康に服務を終えて戻ってくるラノに、たくさんの応援をお願いしたい」とコメントした。

ラノは入隊を前に、グローバルファンコミュニティWeverseに直筆の手紙を投稿し、ファンにあいさつを伝えた。「いつもそばで支えてくれ、一緒にいてくれたELRING（ファン名）のおかげで、今の自分がある」と感謝を述べたうえで、「これからはしばらくELRINGのもとを離れ、新しい時間を過ごし、また別の経験をすることになった」と、入隊の知らせを静かに伝えた。

さらにラノは、「いつも応援してくれるELRINGのことを思うと、勇気も湧き、心配も少し和らぐ気がする」とし、「僕がいない間もE'LASTのメンバーたちを大切にしてほしい。ELRINGのみんなが健康で幸せであることを願っている」と呼びかけ、ファンの胸を打った。

最後には、「ELRINGからもらった愛を心に深く刻み、体に気をつけて行ってくる。戻ってきたときには、今よりも成長した姿であいさつしたい」と約束し、ファンの寂しさを和らげた。

なお、E'LASTは昨年、日本を中心に目覚ましい活躍を見せ、グローバルアイドルとしての地位を着実に固めた。昨年末には日本でのファンミーティングや公演を成功裏に終え、その人気を証明。今後も、より一層深まったチームワークと多彩な活動を通じて、国内外のファンとの交流を続けていく予定だ。

