MISAMO、全日本タワー連盟とコラボ！全国20タワーでスタンプラリー企画実施　期間限定グッズも | RBB TODAY

TWICEの日本人メンバーミナ、サナ、モモからなる3人組ユニットMISAMOと、全日本タワー連盟によるコラボレーション企画が決定した。

本企画は、全日本タワー連盟とMISAMOによるコラボレーション企画として、全国20のタワーで実施される「All-Japan タワーズ スタンプラリー」と連動した期間限定プロジェクトだ。

「All-Japan タワーズ スタンプラリー」は、全国各地のタワーを巡りスタンプを集めることで、日本各地のランドマークを横断的に楽しむことができる企画だ。今回のコラボレーションでは、期間限定で全20タワーをクリアした参加者に対し、「完全制覇認定証」に加え、MISAMOオリジナルグッズ（ステッカー、アクリルキーホルダー）がプレゼントされる。

（画像＝全日本タワー連盟）MISAMO

MISAMOオリジナルグッズの配布期間は、2026年6月1日から2027年8月31日までとなっており、全20タワーをクリアしたスタンプラリー帳のはがきが事務局に到着した先着200名が対象となる。なお、スタンプラリー帳の有効期間はスタンプラリー開始日から1年間となっており、参加の際は注意が必要だ。

全国20のタワーでは、2月1日より本企画のコラボレーションポスター、フライヤーの掲出がスタートし、タワー内では新曲『Confetti』も放送される。

さらに本コラボレーションを記念し、2026年2月7日には東京タワーの特別ライトアップが実施されることも決定した。当日は日没から24時まで、東京タワーがMISAMOの3人のメンバーカラーに染まり、夜空に特別な光を灯す。

MISAMOのJAPAN 1st ALBUM『PLAY』が掲げる“演劇”というテーマは、ステージや映像表現にとどまらず、今回のタワーコラボレーションを通じて、全国各地のランドマークへと広がっていく。

なお、「All-Japan タワーズ スタンプラリー」連動企画の詳細は、全日本タワー連盟公式サイトで確認できる。

