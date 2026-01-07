ジュンス、実に17年ぶりに韓国SBSの番組に出演決定　“地上波テレビ出演不可”の時代に終止符 | RBB TODAY

歌手のキム・ジュンスが韓国の地上波SBSのバラエティ番組に出演する。

1月7日、SBSのバラエティ番組『アラフォー息子の成長日記』側は、複数の韓国メディアに「ジュンスがこの日、スタジオ収録を行った」と明らかにした。

ジュンスがSBSのバラエティ番組に出演するのは実に17年ぶりだ。

彼は2009年に東方神起の元メンバーであるジェジュン、ユチョンとともにSMエンターテインメントを離れ、専属契約をめぐる法廷闘争を経験した。2010年にJYJとして再デビューし、ミュージカル俳優としても活躍した。

しかし契約問題の余波もあり、地上波放送への出演は長らく叶わなかった。

（写真提供＝OSEN）ジュンス

その後、ジュンスはMBCの教養番組『共有の家』（原題）を通じて、10年ぶりに地上波放送へ復帰。2024年には、KBSのバラエティ番組『スーパーマンが帰ってきた』『新商品発売～コンビニレストラン』などに出演した。

そして今回、SBSのバラエティ番組に出演することが明らかとなり、主要地上波3局すべてへの出演が実現した形となった。

なおジュンスは現在、ミュージカル『BEETLEJUICE』に出演中だ。

◇ジュンス プロフィール

1986年12月15日生まれ。2003年から2010年までを東方神起のメンバーとして過ごし、以降はJYJ、そしてミュージカル俳優として活動。優れた歌唱力と完成度の高いパフォーマンスは圧巻で、ミュージカル界で確固たる地位を固めている。2019年には韓流文化の拡散や人気に貢献した者に与えられる「韓流文化大賞」を受賞し、その存在感をより大きなものにした。

