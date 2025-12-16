YOASOBIのボーカルと韓国ヒップホップを象徴するZICOによるコラボ曲　“意味深”なコンセプト写真を初公開 | RBB TODAY

歌手兼プロデューサーのZICOが、YOASOBIのikuraとコラボした新曲のコンセプト写真を初公開した。

ZICOは12月15日、公式SNSを通じて新たなデジタルシングル『DUET』の写真3枚を掲載した。

日本の著名ミュージシャンであり、本作を共に制作したLilas（YOASOBIのボーカルikura）と撮影した初のコンセプト写真だ。

写真では、2人の対照的な雰囲気が目を引く。ZICOの自由な装いは、Lilasの端正な服装と鮮やかなコントラストを成している。

別の写真では、周囲の人物たちが皆同じ動作を取っており、思わず真似したくなる独特な腕の動きが印象的だ。ZICOとLilasは群衆の中でも静的な姿勢を保っており、見る者の好奇心をかき立てる。

（写真＝ZICO Instagram）

今回のデジタルシングルは、斬新なアイデアが光る「マーチバン（グッズ付き商品）」としても展開される。本商品はジュエリーおよびファッションブランドとのコラボレーションによって誕生し、デュエットの意味を生かしてブレスレットとネックレスのセットとして制作された。各ペンダントには磁石が付いており、近づけると自然にくっつく仕様となっている。

2つのアクセサリーを一体型として連結できる点が、『DUET』という楽曲名と結びつき、遊び心を感じさせる。

12月19日0時に公開されるデジタルシングル『DUET』は、「理想的な相手とデュエットをしたらどうなるだろうか」という想像から出発した楽曲だ。韓国ヒップホップを象徴するZICOと、日本のバンド音楽を代表するLilasの出会いは、それ自体が大きな話題となっている。

「日韓トップティア」と称される2人による新曲に、期待と関心が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

