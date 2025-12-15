SHINee・オンユ、初ソロワールドツアーの集大成！ソウルでアンコールコンサート開催へ | RBB TODAY

SHINeeのオンユ（ONEW）が、ソウルでアンコールコンサートを開催する。

オンユは、2026年1月31日と2月1日の2日間、ソウル・オリンピック公園「チケットリンク・ライブアリーナ」にて、「2025-26 ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)] ENCORE」（以下、「ONEW THE LIVE」）を開催する。

「ONEW THE LIVE」は、“信じて聴けるオンユのライブ”を前面に打ち出したブランド公演だ。オンユはアジア5都市を皮切りに、南米、ヨーロッパ、北米を巡り、ソウルで長いツアーのフィナーレを飾る。

今回のワールドツアーでオンユは、世界各地を巡る長い旅路の中で真心を込めた歌声を届け、グローバルファンの心に深い感動を残してきた。アンコールコンサートでは、ソロとして初のワールドツアーを成功裏に終え、ついに“100％”を完成させたアーティスト・オンユの姿に出会えることが期待されている。

オンユは2026年1月9日（以下、現地時間）にサンノゼ、1月11日にロサンゼルス、1月14日にシカゴ、1月16日にニューヨーク、1月18日にアトランタで、ワールドツアー「ONEW THE LIVE」を続ける。

1月31日と2月1日には、ソウル・オリンピック公園「チケットリンク・ライブアリーナ」でアンコールコンサートを開催。ソウル公演のチケットは、Melon Ticketを通じて、12月19日午後8時からファンクラブ先行予約、22日午後8時から一般販売が順次行われる予定だ。

