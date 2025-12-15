IVEにG-DRAGON、BLACKPINK・ジェニーらK-POPスター豪華出演！「MMA2025」最終ラインナップ | RBB TODAY

K-POP最高峰のスターたちを一堂に集めた「MMA2025」が、世界中の音楽ファンの期待を高める主要ステージとパフォーマンスを予告した。

カカオエンターテインメントの音楽プラットフォーム「Melon」は、12月20日にソウル・高尺（コチョク）スカイドームで開催される「The 17th Melon Music Awards」（以下、「MMA2025」）において、ここでしか見ることのできない特別で多彩な公演を準備している。

G-DRAGON、パク・ジェボム、10CM、ZICO、EXO、WOODZ、BLACKPINK・ジェニー、aespa、IVE、HANRORO、BOYNEXTDOOR、RIIZE、PLAVE、NCT WISH、ILLIT、Hearts2Hearts、KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、IDID、ALPHA DRIVE ONEなど、グローバルK-POPを代表するアーティストからスーパールーキーまでが一堂に会し、「MMA2025」のために用意したステージで高尺ドームを熱く盛り上げる見通しだ。

（画像＝Melon）「MMA2025」最終ラインナップ

8年ぶりに出演するEXOは、グループの偉大な歩みを描いたステージでK-POPキングの帰還を告げ、来年1月発売予定の8thフルアルバム収録曲のパフォーマンスを放送初公開する。圧倒的な存在感を誇るグローバルスター・ジェニーは、自身がステージであり芸術となるレジェンド級のパフォーマンスを予告した。

『Dirty Work』『Rich Man』で“鉄の味”シンドロームを継続中のaespaは、「MMA2025」のために新たに編曲した特別バージョンのステージに加え、ファンが最も待ち望んだ『Drift』のパフォーマンスを披露する。IVEは『REBEL HEART』『ATTITUDE』『XOXZ』など、今年を彩ったヒット曲のステージを総覧し、IVEならではの華やかな存在感を完成させる。

BOYNEXTDOORは疾走する“今”をテーマに、映画を思わせる華やかな見どころと壮大な編曲で、パフォーマンスの頂点を打ち立てる。 RIIZEは、チーム名に込められた「成長と実現」の物語を、壮大さ・強烈さ・震撼の3つのコンセプトで描く。NCT WISHは『COLOR』『poppop』など、今年Melonチャートで存在感を示した楽曲を一つのストーリーに編み上げて披露し、放送初公開となるステージも用意した。

ILLITは従来のキュートなイメージを脱ぎ捨て、ダークなムードで新たな魅力を見せる。来年1月12日に正式デビューを控えるALPHA DRIVE ONEは、K-POPトップを目指す「野心的な飛行」をテーマに、意義深い「MMA2025」初出演を記録する見込みだ。

カカオバンクがタイトルスポンサーを務める今回の「MMA2025」のメインスローガンは「Play The Moment」。音楽でつながり、記録されたすべての瞬間と物語を「MMA2025」で共有しようという意味が込められている。

12月20日17時から、韓国ではMelonアプリ・ウェブおよびWavveで、日本ではU-NEXTで配信される。

