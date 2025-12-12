ATEEZ、英NME「2025年ベストK-POPソング25」8位にランクイン！ボーイズグループ最高順位の快挙 | RBB TODAY

ATEEZが、再び“グローバルアーティスト”としての存在感を示した。

イギリスの音楽専門誌『NME』が12月10日に発表した「2025年ベストK-POPソング25（THE 25 BEST K-POP SONGS OF 2025）」で、ATEEZの12thミニアルバムエディション版のタイトル曲『In Your Fantasy』が8位にランクイン。ボーイズグループの中で最高順位を記録し、注目を集めている。

NMEは同楽曲について「『In Your Fantasy』はATEEZの新たな一面を引き出した。リスナーの最も暗い欲望を刺激する、いたずら心とスリルを併せ持つ、魅惑的な儀式のような曲だ。ユンホがイントロパートを歌いながら楽曲の世界観を一気に掌握する」と高く評価した。

（写真提供＝OSEN）ATEEZ

さらに「ATEEZは、表向きには主導権を相手に委ねているようで、実はすべての流れを完全に掌握している。“I’ll set you free from your sanity”と囁く頃には、すでに抜け出せない地点に到達している」と絶賛の言葉を添えた。

ATEEZはこのほか、米ビルボードが発表した年間チャート「2025 Year End Charts」でも存在感を発揮した。昨年リリースした11thミニアルバムと今年リリースした12thミニアルバムの両作品が「World Albums」「Top Album Sales」にランクインし、音楽性と大衆性を兼ね備えたグローバルアーティストとしての影響力を証明した。

さらに「World Album Artists」「Top Album Sales Artists」「Billboard 200 Artists」など複数のチャートにも名を連ね、韓国国内にとどまらずグローバル市場で輝く“ワールドクラス”グループとしての地位を改めて印象づけた。

最近では、K-POP授賞式『第2回KOREA GRAND MUSIC AWARDS（KGMA）』で「2025 Grand Artist」、『10th Anniversary Asia Artist Awards 2025（AAA）』で「Stage of the Year」を受賞し、主要授賞式で2つの大賞トロフィーを獲得した。今年1年間、有意義な成果を収めた彼らが今後どのような航海を続けるのか、多くの関心が集まっている。

なお、ATEEZは12月13日に東京・国立競技場で開催される「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」に出演し、圧巻のパフォーマンスで会場を盛り上げる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

