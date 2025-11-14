紅白出場も決定！aespa・カリナ、夜の街で見せたビジュアル無双SHOTに反響「神ってる」【PHOTO】 | RBB TODAY

aespaのカリナが、圧巻のビジュアルを披露した。

カリナは11月13日、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真でカリナは、自身がアンバサダーを務めるラグジュアリーブランドのロゴ入りブラウンニットにプリーツスカート、ローファーを合わせ、秋らしいコーディネートを披露している。

すっきりとまとめたヘアスタイルは、彼女の小さな顔立ちとくっきりした目鼻立ちをいっそう引き立て、夜の街並みや屋内の階段を背景にポーズを取る圧巻のビジュアルで見る者を魅了した。

この投稿を見たファンからは、「どうしてこんなに可愛いの？」「ドキドキする」「美しさそのものがハイブランド」「ビジュアル神ってる」といったコメントが寄せられている。

（写真＝カリナInstagram）

なお、カリナが所属するaespaは先日、来年4月11日・12日に京セラドーム大阪で初公演を行い、続く4月25日・26日には東京ドームで3度目の公演を開催すると発表。また、年末の「第76回NHK紅白歌合戦」への出場も決定している。

◇カリナ（KARINA） プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

