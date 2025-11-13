TXT・テヒョン＆SJ・リョウクら、日韓音楽バラエティ番組に出演決定！甘美な歌声で通じ合う | RBB TODAY

韓国と日本を代表するアーティストたちが、音楽を通じて交流する音楽バラエティ番組『チェンジストリート』の第3次ラインナップに、歌手兼俳優イ・スンギ、ボーイズグループSUPER JUNIORのリョウク、TOMORROW X TOGETHERのテヒョン、歌手チョンハが名を連ねた。

来る12月20日、日韓国交正常化60周年を記念した超大型プロジェクト『チェンジストリート』が初放送される。そのなか、11月13日、第3次アーティストラインナップが公開された。

同番組は、韓国と日本を代表するアーティストたちが互いの距離、言語、感性を音楽で感じ合う新しい文化交流プロジェクトだ。韓国のENAチャンネルと日本のフジテレビで共同編成される。

先立って発表された第1次ラインナップには、ガールズグループKARAのホ・ヨンジ、ボーイズグループASTROのユンサナ、PENTAGONのフイ、歌手HYNNが名を連ねた。

第2次ラインナップには、俳優イ・ドンフィ、イ・サンイ、女優チョン・ジソ、ガールズグループMAMAMOOのフィインが合流した。

そして、最後の第3次ラインナップには、イ・スンギ、リョウク、チョンハ、テヒョンが含まれた。

（写真＝FOREST MEDIA、Hangang ForeENM、ENA）

上段左からイ・スンギ、リョウク・下段左からチョンハ、テヒョン

制作スタッフによると、イ・スンギは音楽を通じて気持ちを伝える番組の趣旨に誰よりもよく似合うアーティストだ。深みのある感性と温かい響きが込められた声で世代を超えた共感を呼んできた彼は、番組を通じて新たな“イ・スンギ流パフォーマンス”を披露する予定だ。

リョウクは、甘い歌声と繊細な表現力で番組の音楽的な質感に一層高級感を持たせる見通しだ。ステージを離れて、街に出た彼の率直な歌は、聴く人々の心を一気につかむものと期待されている。

チョンハは、唯一無二の魅力と魅惑的な歌声で番組に新鮮な色彩を加える。華やかな照明の代わりに見慣れない街での彼女ならではの率直で淡泊なステージは、番組の気持ちのこもった交流を完成するもう1つの名場面になるものと見られる。

そして、世界各国で人気を謳歌しているテヒョンが合流し、『チェンジストリート』のステージは一層活気に溢れ、多彩なエネルギーを放った。澄んだ安定したボーカルで世代を超えた共感を伝える彼のパフォーマンスは、番組のメッセージをより深く完成させる予定だ。

なお、音楽バラエティ番組『チェンジストリート』は、韓国では12月20日から毎週土曜日21時30分、ENAチャンネルで放送される予定だ。また、日本ではフジテレビでも放送予定だ。

