ベッドに寝そべり際立つ“ヘルシー”なボリューミーさ　BIBIの大胆なリゾートスタイルが話題に【PHOTO】 | RBB TODAY

歌手のBIBIが、バカンスを満喫する近況を公開した。

BIBIは10月27日、インスタグラムのストーリーズを通じて、海外リゾートで休暇を楽しむ様子を投稿した。

公開された写真には、ホテルのプールサイドにあるベッドに寝そべり、いたずらっぽい表情でセルフィーを撮るBIBIの姿が収められている。

こんがりと日焼けした肌に高級ブランドのスイムウェアを合わせたBIBIは、リラックスしたポーズでも抜群のプロポーションを誇示。洗練されたアクセサリー使いがリゾート感をさらに引き立てている。

（写真＝BIBI Instagram）

なおBIBIは、11月1日から放送される韓国KBSの新ドラマ『ラストサマー』の劇中歌に参加している。

◇BIBI プロフィール

本名キム・ヒョンソ。スターの卵を発掘する音楽番組『THE FAN』に出演したのをきっかけに、2019年の5月にデビュー。同番組に出演するきっかけは、音声ファイル共有サービス「SoundCloud」だったという。BIBIというアーティスト名は「Naked BIBI」の略。裸の赤ちゃんのように純粋で、若々しい姿を見せたいという意味が込められている。今はまだ知名度が低いものの、HIP-HOPをベースとした多彩な楽曲で世界中を魅了している。

