清純ミニスカコーデでも隠せない美スタイル！韓国プロ野球19歳チアのオフSHOTに絶賛「秋の妖精だ！」【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国プロ野球などでチアガールを務めるイ・ソミンが、美スタイル際立つミニスカSHOTでファンを釘付けにしている。

イ・ソミンは最近、自身のインスタグラムを更新。

紅葉や茶色のハートの絵文字とともに「秋、好き」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、鏡越しに自撮りをする私服姿のイ・ソミンが写っている。ロングヘアを胸元まで垂らし、アイボリーカラーのトップスにミニスカートを合わせたコーディネートで、にこやかな微笑みを見せている。

チアガールなだけあって目鼻立ちの整ったビジュアルはさることながら、何より目が行くのはメリハリ感のある美スタイル。清純さ溢れる私服姿でも隠し切れないボリューミーな魅力で、多くのファンを虜にさせていた。

この投稿には、「なんでこんなに可愛いの」「秋の妖精だ！」「大好きです」「女神のようだ」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝イ・ソミンInstagram）

なお、イ・ソミンは2005年11月11日生まれの19歳。2024年10月より韓国でチアガールとしての活動を始め、現在はプロ野球KBOリーグのKIAタイガース、男子プロバスケKBLの正官庄レッドブースターズ、女子プロバスケWKBLの富川ハナ銀行、プロバレーVリーグ男子部の水原KEPCOビクストーム、Vリーグ女子部の現代建設ヒルステートなどでチアを務めている。

