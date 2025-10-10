チェ・ウシク&チョン・ソミン、“息ぴったり”の相性披露！ドラマ『私と結婚してくれますか？』制作発表会に登場 | RBB TODAY

俳優チェ・ウシクと女優チョン・ソミンが、息の合ったロマンスを披露した。

10月10日午後、ソウルのSBS木洞（モクドン）放送センターで、新ドラマ『私と結婚してくれますか？』の制作発表会が開かれた。制作発表会には、ソン・ヒョヌク監督をはじめ、チェ・ウシク、チョン・ソミン、ペ・ナラ、シン・スルギ、ソ・ボムジュンらが出席した。

ドラマ『私と結婚してくれますか？』は、高級住宅を懸けて繰り広げられる男女の“甘くてスリリングな90日間の偽装新婚生活”を描いたロマンチックコメディだ。

この日、チョン・ソミンとの共演について質問されたチェ・ウシクは、「これまでいろいろな方と共演してきましたが、今回は本当に演技的にも息がぴったりで、もう一度共演したいと思うほどでした」とコメントした。

続けて「今回は、全体的に明るくてドタバタしたシーンが多く、面白いポイントもたくさんありました。時には台本にない部分を一緒に即興で補っていくこともありました。カットがかかるまでの間、予想外のアイデアが浮かんだり、途中で呼吸が少し途切れても、自然に噛み合って上手くつながったと思います。本当に劇中のウジュとメリのように息もぴったり合っていました」と満足げに語った。

これに対してチョン・ソミンも「私も、何をしても（ウシクさんが）完璧に返してくれるので安心して自由に演じることができました。本当に1つの作品でこれほど良い呼吸と相性を感じられた俳優とこれで終わってしまうのが残念です。ぜひまた別の作品でも共演したいです」と語り、期待を高めた。

共演者のソ・ボムジュンは「僕は二人を見守るシーンが何度かあったんですが、正直、嫉妬しました。中でどれだけラブラブなんだろうって（笑）。でも僕らも悪くなかったですよね？」と冗談交じりに嫉妬心を伝え、場を和ませた。チョン・ソミンは「そうですね。ボムジュンさんは若いのに大人っぽくて頼もしかったです。撮影中にたくさん話し合いながらシーンを作っていけて本当に良かったです」と伝えた。

また、シン・スルギは「どんな芝居をしても完璧に受け止めてくれる俳優でした。どんな瞬間も真摯に反応してくれる姿を見て学ぶことが多く、一緒に演じることができて本当に光栄でした」とチェ・ウシクへの感謝を伝えた。

続いてペ・ナラは「撮影中は僕が監視するようなシーンが多かったのですが、実際の現場ではこれ以上ないほど楽しくて、素敵な時間を過ごすことができました。共演を通して生まれた関係の中で、たくさんの楽しさと思い出ができました」と振り返り、「劇中では“綱渡り”のような関係でしたが、現実では“甘いキャンディ”のような関係でした」と笑顔を見せた。

なお、ドラマ『私と結婚してくれますか？』は、10月10日午後9時50分より韓国で初放送され、日本ではDisney+スターにて独占配信される予定だ。

◇チェ・ウシク プロフィール

1990年3月26日生まれ。幼少期に家族でカナダに移住したため、カナダ国籍を持つ。2010年の大学生時に友人の勧めで俳優を目指すようになり、生活拠点を韓国に戻した。2011年にドラマ『チャクペー相棒ー』でデビューし、以降さまざまな映像作品に出演。2015年には「青龍映画賞」で新人男優賞を受賞している。日本でも最近公開された大ヒット映画『パラサイト 半地下の家族』では貧しい家に生まれた聡明な青年、ギウを好演して大きな反響を得た。

◇チョン・ソミン プロフィール

1989年3月16日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名キム・ユンジ。2010年にドラマ『赤と黒』でデビュー。その後、『イタズラなKiss～Playful Kiss』でヒロインを務め、大注目の新人女優として一躍脚光を浴びる。2018年にはマンガ原作の人気ドラマ『キム秘書はいったい、なぜ?』にも特別出演。学生時代には韓国芸術総合学校に首席で入学しており、学校生活において周囲からの視線が負担だったというエピソードも。

