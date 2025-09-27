「勝利の妖精になる」Red Velvet・スルギ、韓国プロ野球始球式に登板へ！全力応援を宣言 | RBB TODAY

Red Velvetのスルギが始球式に登場する。

最近、韓国プロ野球チームのハンファ・イーグルスの公式SNSには「Red Velvetスルギが9月28日（日）、大田（テジョン）ハンファ生命ボールパークに始球式をしに来ます!! 勝利のために一生懸命応援するので、ぜひたくさん来てください」という文とともに、スルギが感想と意気込みを語る映像が公開された。

映像の中でスルギは「このような素敵な機会をいただき、9月28日に大田ハンファ生命ボールパークで始球式を務めることになりました」とし、「勝利の妖精になれるように、一生懸命応援したいと思います」と語った。

さらに「では球場で会いましょう。ハンファ・イーグルス、ファイティン！」とチームへの応援メッセージも忘れなかった。

（画像＝ハンファ・イーグルスSNS）スルギ

一方、ハンファ・イーグルスは先立って、本日（27日）に大田ハンファ生命ボールパークで行われるLGツインズ戦の始球式にNMIXXのソリュンが登場すると発表していた。ソリュンは「私は大田出身でもあり、妹がハンファ・イーグルスの大ファンなので、今回の始球式は本当に特別だと感じています。ハンファ・イーグルスのファンの皆さんと一緒に応援したいです。それでは9月27日、大田ハンファ生命ボールパークで会いましょう」と感想を述べた。

首位争いを繰り広げているLGツインズとの試合に、NMIXXのソリュンとRed Velvetのスルギが続けて始球式に登場するというニュースが伝わると、あるネットユーザーは「美女たちの祝福は尽きないね」と反応を寄せた。

◇スルギ プロフィール

1994年2月10日生まれ。本名カン・スルギ。7年間という長い練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビュー。グループ内ではリードボーカル、メインダンサーを務めている。クールに見えるが非常に柔和な性格の持ち主。温厚で良く寝ることから「クマ」という愛称を持っている。

■【写真】スルギ、ブラトップで“引き締まったBODY”

■【写真】スルギ、「大胆衣装」でベトナム満喫！

■【写真】選手も熱狂！Red Velvet・アイリーンの始球式