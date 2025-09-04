“IVEの弟グループ”「IDID」、9月15日に正式デビュー！タイムテーブル公開でカウントダウン突入 | RBB TODAY

IVEやMONSTA Xが所属するSTARSHIPエンターテインメントの超大型プロジェクト『Debut’s Plan』から誕生した新ボーイズグループ IDID（アイディッド）が、正式デビューのカウントダウンに突入した。

STARSHIPは9月4日、IDIDの1stミニアルバム『I did it.』のリリース当日まで続くタイムテーブルを公開し、第5世代アイドル界に地殻変動をもたらす“スーパールーキー”の登場を予告した。

『I did it.』は、さまざまなプランを経て実力を証明してきた“完成型アイドル”IDIDの新たな一歩を告げる作品。IDIDは本格デビューに先立ち、7月24日に収録曲『STEP IT UP』を発表。音楽番組やグローバル公演を成功裏に終え、プレデビュー活動を通じてK-POPファンの期待値を大きく高めていた。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）

今回公開されたタイムテーブルには、デビュー日である9月15日が大きくプリントされたシルバーの丸いステッカーが貼られた水色キャップのミネラルウォーターが並び、見ているだけで清涼感を感じさせるビジュアルが表現されている。各ボトルには、デビューショーケースが行われる9月15日20時までのスケジュールが日時と内容とともに印字され、“清涼感”を前面に押し出したIDIDの明確なアイデンティティを伝えている。

さらに、IDIDは今回のアルバムの最初のプロモーションとして、タイムテーブル公開の5時間前に公式サイトでコンテンツ「idid.zip」を電撃オープン。グローバルK-POPファンの好奇心を刺激する謎解き型コンテンツが順次公開される予定で、期待が高まっている。

IDIDが音楽界に投げかける第一歩となる『I did it.』にも注目が集まる。プレデビュー曲『STEP IT UP』では、既存のK-POPアイドルでは珍しい“ハイティーンHIPHOP”ジャンルに挑戦し、定型化された枠を打ち破る新しいアイドルの誕生を予告。『I did it.』で、どのようなメッセージや世界観を通じてグローバルファンと交流するのか期待が寄せられている。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）IDID

なお、IDIDは9月15日18時に各種音楽配信サイトで『I did it.』をリリース。同日、ソウル・YES24ライブホールでデビューショーケースを開催し、世界中のK-POPファンの視線を集める予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【話題】IDIDメンバー、デビュー前に脱退「耐えがたい精神的苦痛」

■【関連】IDID、音楽番組で初ステージ披露

■【写真】IDIDメンバーも！『Debut’s Plan』出演21人