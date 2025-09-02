ATEEZ、約4年半ぶりの日本フルAL『Ashes to Light』プレビュー公開！新曲5曲に期待大 | RBB TODAY

ボーイズグループATEEZが日本の新しいアルバムでグローバルな活躍を続ける。

去る9月1日、所属事務所KQエンターテインメントは、公式YouTubeチャンネルを通じてATEEZの日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』のプレビューを公開した。

プレビュー動画を通じて、タイトル曲『Ash』をはじめ『12 Midnight』『Tippy Toes』『FACE』『Crescendo』まで、計5曲の新曲の音源の一部がついにベールを脱ぎ、世界中のファンの爆発的な反応を呼び起こした。

また、2024年にリリースされた日本3rdシングルの同名タイトル曲『NOT OKAY』、収録曲『Days』、日本4thシングルの同名タイトル曲『Birthday』、収録曲『Forevermore』と、既存の楽曲4曲まで、新しいアルバムの全曲の音源が順に再生され、ATEEZのユニークな歌声と幅広い音楽を証明した。

（写真＝KQエンターテインメント）ATEEZ

これとともに、多様で古風な雰囲気の額縁のなかに盛り込まれたATEEZの写真が流れ、ファンを虜にした。『Ashes to Light』の洗練された音楽とメンバーたちの美しいビジュアルが調和した動画が、世界中のファンの期待を一気に高めた。

ATEEZは、2021年3月にリリースした日本1stフルアルバム『Into the Ato Z』以来、約4年6カ月ぶりのフルアルバムで日本でカムバックする。アルバム名『Ashes to Light』は「困難から新しい希望」という意味を含んでいる。

なお、ATEEZの日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』は来る9月17日0時にリリース予定だ。

