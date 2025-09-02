ILLIT、日本デビューショーケース開催！『時よ止まれ』初ステージにファン歓喜…お祝いサプライズも | RBB TODAY

ILLITが待望の日本デビューを果たし、ファンと共に特別な日を過ごした。

9月1日、ILLITは日本デビューを迎え、「ILLIT Japan 1st Single '時よ止まれ' 発売記念ショーケース」を東京・TFTホールで開催した。

タイトル曲『時よ止まれ』を初披露し、収録曲『Topping』まで、日本オリジナル曲2曲を披露。会場には抽選で選ばれたファンとメディアが集まったほか、HYBE LABELS公式ユーチューブとILLIT公式TikTokで全世界に生中継され、グローバルのファンと共に楽しむショーケースとなり、大きな反響を呼んだ。

日本で初めて開催されるショーケースはJapan 1st Single収録曲『Topping』のステージで幕を開けると、「こんばんは、ILLITです！」と弾ける笑顔で挨拶。会場に集まったGLLIT（ファン）を見渡しながら、MOKAは「今日という特別な日にこうしてGLLITの皆さんと近くでお会いできて、とても嬉しいです」と伝えた。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

トークコーナーでは、Japan 1st Single『時よ止まれ』や、現在開催中の初のファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」などについて展開。当日0時に公開されたタイトル曲『時よ止まれ』のミュージックビデオが日本で撮影されたことについて、IROHAは「学校や公園など、青春の舞台となるような場所で撮影したので、夏の終わりのまぶしい瞬間を存分に感じられるんじゃないかなと思います」と見どころを伝えた。

そして、9月3日・4日に開催される「GLITTER DAY」大阪公演の意気込みを聞かれると、WONHEEは「大阪で単独公演でGLLITの皆さんにお会いするのは初めてなので、とても楽しみです。新しいステージも用意しているので、ぜひ楽しみにしていてください！」と話し、期待感を高めた。

さらに、9月6日に「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」、14日に「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」への初出演も決定。これについてMINJUは「日本でとても有名なイベントに出演する機会をいただけて本当に光栄です。たくさんの方々にILLITをもっと知っていただけるように頑張ります！」と意気込んだ。

今後日本でやってみたいことや挑戦してみたいことについて、YUNAHは「番組でグルメツアーをしてみたいです！」とムードメーカーらしい回答。他にも「いつかILLIT単独でドームなどの大きな会場で公演をすることが目標」など、率直な意見が飛び交った。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

トークコーナーの終盤には、日本デビューを祝うケーキや、Japan 1st Single製造限定キャラクターコラボ盤ジャケット写真、さらにタイトル曲『時よ止まれ』のミュージックビデオでコラボレーションしたケアベアもサプライズ登場。ILLITは最後に「こんな特別な日に一緒に過ごしてくださった皆さん、ありがとうございました。これからもGLLITの皆さんにポジティブなエネルギーをお届けできるアーティストになります」と抱負を伝えた。

最後にタイトル曲『時よ止まれ』を初パフォーマンス。デビュー曲『Magnetic』の手の振り付けを応用し、時計の秒針を表現したポイントダンスが印象的だった。GLLITの大歓声に包まれながら、日本で初開催となったショーケースの幕を閉じた。

華やかに日本デビューの日を飾ったILLITは、初のファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」を、9月3日・4日に大阪・大阪城ホールで開催する。さらに、9月6日には「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER」、9月14日には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に初出演するなど、多様な活動への期待が高まっている。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。2025年9月1日には日本1stシングル『時よ止まれ』をリリースし、日本デビューを果たした。

■【写真】「えぐかわ」イロハ、超至近距離SHOT

■【写真】『セーラームーン』？モカ、アニメ級ビジュ

■【写真】お人形！ユナ、キュートな“くるくるヘア”