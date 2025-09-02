LE SSERAFIM・チェウォン、小栗旬主演ドラマ『匿名の恋人たち』主題歌を担当！名曲『告白』を日本語リメイク | RBB TODAY

LE SSERAFIMのチェウォンが、小栗旬とハン・ヒョジュが主演を務めるNetflixシリーズ『匿名の恋人たち』の主題歌を担当する。

9月2日、Netflixは公式SNSを通じて、チェウォンが、10月16日に公開される日本Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』の主題歌を歌うと発表した。主題歌は、1999年にリリースされたパク・ヘギョンの名曲『告白』を日本語でリメイクしたものだ。

原曲『告白』は、片想いの感情を繊細に表現した歌詞と、明るく希望に満ちたメロディーで長年愛されてきた。チェウォンは原曲の感性に、自身の透き通った歌声と表現力を重ね合わせ、作品への没入感を一層高めると期待されている。

チェウォンは「ひとりでドラマの主題歌を歌うのは今回が初めてなのでワクワクしています。特にパク・ヘギョン先輩の『告白』は有名な楽曲で普段からよく聴いていました。リメイクできることが本当に嬉しく、早くお聴かせしたいです」と感想を伝えた。続けて「初恋のようなこの歌を通じて、多くの方が胸の高鳴りや勇気を感じてくだされば嬉しいです」と聴きどころを伝えた。

チェウォンが歌う『告白』は、8月14日に日本Netflix公式YouTubeチャンネルで公開された『匿名の恋人たち』の予告編に挿入され、わずかなフレーズだけでグローバルリスナーを魅了し、期待感を高めた。この楽曲はドラマ公開に先立ち、9月19日に音源として配信される予定だ。

なお、チェウォンが所属するLE SSERAFIMは、9月3日（現地時間）ニューアーク公演を皮切りに、北米ツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' IN NORTH AMERICA」を開催する。グループ初となる北米ツアーは高い関心を集め、ニューアーク、シカゴ、グランドプレーリー、イングルウッド、サンフランシスコ、ラスベガスの6都市のチケットを完売させた。

◇チェウォン プロフィール

2000年8月1日生まれ。2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。透き通るような歌声に定評があり、日本のバラエティ番組出演時には、ZONEのヒット曲『secret base ～君がくれたもの～』のフレーズをアカペラで歌ったことも。韓国では「グループ内で一番均整の取れた体形をしている」とされており、小さな頭や華奢なスタイルがたびたび話題となる。IZ*ONE解散後、2022年5月にLE SSERAFIMのリーダーとしてデビュー。

